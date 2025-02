24 lutego w stacji TTV zadebiutuje nowy sezon lubianego przez widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Będzie to już 22. edycja formatu, który zadebiutował na antenie w 2014 r. Dał początek karierom takich celebrytom jak Dominik Abus, Agnieszka Kotońska i Sylwia Bomba. Na fanów programu czeka jednak spora zmiana.

Pożegnanie z "Gogglebox. Przed telewizorem"

Po 20 sezonach z "Gogglebox" zniknie głos, który wszyscy świetnie znają. Z programem żegna się Radosław Popłonikowski, który od drugiej edycji pełnił funkcję lektora. Jego miejsce zajmie nowy głos. Jego miejsce zajmie Michał Celeda, znany dziennikarz i prezenter radiowy.

Jak to tłumaczą producenci?

Chcemy, aby nasz program był jak najbardziej atrakcyjny dla widzów i lubimy ich zaskakiwać. Rzeczywiście to duża zamiana - poprzedni głos towarzyszył nam przez 20 sezonów. Nowy lektor po takim czasie to naturalna rzecz. Rozmawialiśmy z Radkiem i powiedział, że będzie trzymał kciuki za swojego następcę. My też mu oczywiście kibicujemy i mamy nadzieję, że zostanie z nami przez kolejne 20 sezonów – powiedział "Faktowi" Małgorzata Fulko, producentka liniowa programu "Gogglebox. Przed telewizorem".