Młode talenty i muzyczne odkrycia. Tu karierę zaczynały Roksana Węgiel i Viki Gabor. "The Voice Kids" powraca do TVP z nowym sezonem. Są Zmiany wśród prowadzących. Pierwszy odcinek zapowiada się elektryzująco. Jurorzy nie mogli uwierzyć w to, co usłyszeli. Kto ich tak zadziwił?