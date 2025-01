Eurowizja 2025 odbędzie się już za kilka miesięcy. To najbardziej znany, ale też najbardziej kontrowersyjny konkurs piosenki. Wybór laureatów w poszczególnych latach nie wszystkim się podoba. Jak często uważają widzowie i internauci bywa, że wybierany jest nie artysta za jego śpiew i prezentację na scenie, ale kraj. Bywa, że wybór ten dyktowany jest względami politycznymi.

Eurowizja 2025. Kiedy i gdzie się odbędzie?

Eurowizja 2025 odbędzie się już za cztery miesiące. Najpierw odbędą się półfinały, które będą miały miejsce 13 i 15 maja br. Finał odbędzie się 17 maja i tradycyjni wyemituje go TVP. Całą imprezę będzie można także śledzić w sieci.

Tym razem uczestników tej muzycznej imprezy będzie gościć Szwajcaria. A to dlatego, że jej reprezentant Nemo Mettler wygrał ubiegłoroczną Eurowizję wykonując utwór "The Code". To właśnie tam odbędzie się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. Koncerty odbędą się w hali widowiskowo-sportowej St. Jakobshalle, która znajduje się niedaleko centrum Bazylei.

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2025?

Nie wiadomo jeszcze, kto będzie reprezentantem Polski w Szwajcarii. Tego wybiorą widzowie podczas specjalnego koncertu, w którym zaprezentują się wszyscy kandydaci. We wtorek (14 stycznia) TVP ogłosiła listę uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2025 roku. To właśnie oni będą walczyć o wyjazd do Bazylei.

Dlaczego Sara James zrezygnowała z udziału w preselekcjach do Eurowizji 2025?

Wśród nich jest kilka bardzo znanych gwiazd jak np. Justyna Steczkowska czy Dominik Dudek. Jest też pewne zaskoczenie. W preselekcjach udział miała brać Sara James. Ostatecznie jednak nie pojawiła się wśród kandydatów. Okazuje się, że powodem był brak możliwości zmiany piosenki, którą zaśpiewa. Sara chciała zmienić piosenkę, bo nie była zadowolona z utworu, który wcześniej zgłosiła. Regulamin na to nie pozwala, więc zrezygnowała z konkursu - pisze "Super Express".

Kto znalazł się na liście polskich preselekcji do Eurowizji 2025?

Spośród wybranych z nadesłanych zgłoszeń 25 piosenek, specjalne jury wybrało 10, których wykonawcy powalczą o możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji 2025.

Oto lista kandydatów do preselekcji Eurowizji 2025.

Chrust, "Tempo"

Dominik Dudek, "Hold the light"

Marien, "Can't hide"

Daria Marx, "Let it burn"

Sonia Maselik, "Rumours"

Janusz Radek, "In Cosmoc Mist"

Swada x Niczos, "Lusterka"

Justyna Steczkowska, "Gaja"

Kuba Szmajkowski, "Pray"

Tynsky, "Miracle"

Koncert podczas którego widzowie SMS-owo wybiorą przedstawiciela Polski na Eurowizji 2025 odbędzie się 14 lutego. Na razie nie wiadomo, o której godzinie będzie on emitowany i kto go poprowadzi.