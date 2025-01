Sara James to jedna z tych młodych piosenkarek, która bardzo szybko podbiła serca fanów i polski rynek muzyczny. Mając 16 lat udowodniła, że może także osiągać sukcesy na międzynarodowej scenie.

Sara James uczy się w domu

Mimo, że Sara James to bardzo zajęta młoda gwiazda, poświęca również czas nauce. Nie zrezygnowała z edukacji i tak jak jej rówieśnicy spędza również czas nad książkami. Aby pogodzić karierę sceniczną z nauką, jej rodzice zdecydowali, że będzie się uczyć w tzw. edukacji domowej.

W najnowszym wywiadzie a dokładnie rozmowie w podcaście "Imponderabilia" Karola Paciorka, padło pytanie o to, do której klasy Sara James chodzi. Piosenkarka zaliczyła wpadkę. Pytanie najwyraźniej mocno ją zaskoczyło, bo nie wiedziała, co odpowiedzieć.

Sara James nie wie, do której klasy chodzi

Nie, ja nie mam pojęcia, w której klasie jestem - przyznała z rozbrajającą szczerością. Wraz z prowadzącym próbowała rozwikłać tę zagadkę. Nie, nie jesteś w trzeciej liceum. Nie możesz być w trzeciej - powiedział Karol Paciorek.

Do której klasy chodzi Sara James? Drugiej czy trzeciej?

Jestem w trzeciej liceum. Jestem w trzeciej, bo zostało mi jeszcze... Mam 16 lat, ale poszłam o rok wcześniej do szkoły. Czekaj, czy ja jestem w trzeciej klasie, czy drugiej, bo teraz to wstyd - zastanawiała się na głos Sara James.