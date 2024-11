69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 13, 15 i 17 maja 2025 roku w hali widowiskowo-sportowej St. Jakobshalle koło Bazylei. Gospodarzem jest Szwajcaria, ponieważ jej reprezentant Nemo Mettler z utworem "The Code" wygrał konkurs Eurowizji w tym roku. Nadawcy publiczni mogli zgłaszać chęć udziału w Eurowizji 2025 do połowy września.

Polski publiczny nadawca, czyli TVP także przygotowuje się do Eurowizji. W piątek 8 listopada ogłoszono nabór artystów do krajowych preselekcji. Artyści, którzy chcą mieć szansę na reprezentowanie Polski na Eurowizji w 2025 r., mogą przysyłać swoje zgłoszenia do 4 grudnia włącznie.

W Eurowizji 2024 walczyła Luna

W ubiegłym roku zdecydowano się na wewnętrzne preselekcje, w których o występ na imprezie, organizowanej w szwedzkim Malmo, walczyło 22 artystów wśród nich m.in. Justyna Steczkowska, Edyta Górniak, Krystyna Prońko, Pan Savyan czy L.U.C. i pozostali twórcy piosenki “Jesień. Tańcuj”. Wybrano Lunę, które zaśpiewała w konkursie Eurowizji piosenkę "The Tower". Reprezentantka Polski odpadła w tym roku na etapie pierwszego półfinału, zajmując w nim 12. miejsce.

Rusza poszukiwanie utwory i wykonawcy

Jak informuje TVP, artyści mogą zgłaszać swoje kandydatury i piosenki do 4 grudnia do godz. 23:59. Po zakończeniu zgłoszeń członkowie komisji wybiorą 25 kandydatów, spośród których część zostanie zaproszona na przesłuchania na żywo. Ta grupa uczestników wykona swoje utwory przed komisją. O tym, kto zakwalifikował się do przesłuchań na żywo, muzycy dowiedzą się 11 grudnia. Występy artystów przed komisją odbędą się 19 grudnia w Warszawie.

Kiedy poznamy polskiego reprezentanta lub reprezentantkę na Eurowizję 2025?

Oficjalny werdykt komisji informujący, kto wystąpi podczas krajowych preselekcji do 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025, poznamy 14 stycznia. Finałowy koncert, w trakcie którego zostanie wyłoniony reprezentant Polski, odbędzie się na żywo 14 lutego w siedzibie Telewizji Polskiej.