Serial „40-latek” wyreżyserował Jerzy Gruza, a scenariusz był dziełem reżysera oraz Krzysztofa Teodora Toeplitza. Pierwszy odcinek miał premierą 16 maja 1975 r. Serial okazał się telewizyjnym hitem. Widzowie pokochali Stefana i Magdalenę Karwowskich, ich rodzinę i znajomych. Teraz jedno ze stołecznych rond w okolicach Dworca Centralnego nazwano „Rondem Czterdziestolatka”. Jak po latach produkcję wspomina Anna Seniuk?

Kto się wstawił za Anną Seniuk?

Anna Seniuk była gościnią Anny Jurksztowicz w wideopodcaście "Złota Scena". Aktorka opowiedziała o castingu na rolę Magdy Karwowskiej. Ostatecznie wpływ na jej angaż miał jej serialowy mąż, którego zagrał Andrzej Kopiczyński.Andrzej Kopiczyński się za mną wstawił. Powiedział, że mieliśmy bardzo dobry kontakt na planie, bo on był od początku już obsadzony, trzeba mu było tylko dopasować brunetkę– powiedziała Anna Seniuk.

Anna Seniuk musiała odmówić

Mało brakowało, a Magdalenę Karwowską zagrałaby inna aktorka. Musiałam zapytać dyrektora teatru, czy mnie zwolni do serialu. Powiedział, że niestety nie, bo mamy w planach najbliższą premierę. To ja biorę za telefon i mówię Gruzie, że teraz nie mogę grać, bo mam trzy miesiące zajęte do premiery. Pożegnaliśmy się. I za dwa tygodnie się okazało, że z jakichś powodów została przesunięta premiera. I wtedy zadzwoniłam i powiedziałam, że jeśli jeszcze nie znaleźli nikogo do głównej roli, to ja ją biorę - wspominała Anna Seniuk.

Dokument pewnej epoki

Anna Seniuk bardzo cieszy się, że widzowie nadal oglądają z radością "40-latka" Ten serial ciągle żyje. Jest ciągle puszczany na różnych kanałach. To znaczy, że jest zapotrzebowanie, że ludzie wciąż oglądają. Gdzieś na jednym kanale się kończy, a na innym się zaczyna. […] Już czwarte pokolenie ogląda „Czterdziestolatka”. To jest bardzo miłe - powiedziała.

Jak podkreśliła aktorka, "40-latek" jest swego rodzaju dokumentem podsumowującym szczególną dla Warszawiaków epokę. Jeszcze za życia Jerzego Gruzy mówiliśmy, że to jest dokument epoki pewnej. Już poza tymi plenerami, które mieliśmy, czyli budowanie dworca, koparki, Trasa Łazienkowska. Autentyczne plenery, które dokumentowały to powstawanie Warszawy. To było coś. Te maluchy, których 20 stało na ulicy. To nie była dekoracja. To jest dokument epoki - powiedziała Anna Seniuk.

„Czterdziestolatek” liczy łącznie 21 odcinków. Serial można obejrzeć na platformie TVP VOD.