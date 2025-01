Igor Falecki stał się znany, gdy jako 4 latek grał już na perkusji. Do sieci trafił film, na którym mały chłopiec siedzi przy instrumencie i gra naprawdę nieźle.

Reklama

Igor Falecki zachwycił świat jako 4-latek

To była dość ciekawa sytuacja. Jako dzieciak nagle uznałem, że perkusja to jest co, co chcę robić. Głównie za sprawą tego, że mój tata też jest muzykiem i chodziłem na próby tego zespołu - opowiadał Igor Falecki w wywiadzie dla radiowej Czwórki.

Nagranie obiegło media. O małym perkusiście pisały media w Polsce i na całym świecie. Czym dziś zajmuje się Igor Falecki? Dalej gra na perkusji. Jest też wokalistą i kompozytorem. W 2021 roku założył projekt IF Igor Falecki, w ramach którego samodzielnie nagrywa wszystkie instrumenty, miksuje oraz pisze teksty. Jego twórczość łączy indie pop i muzykę alternatywną.

Igor Falecki gra z Radzimirem Dębskim

Igor Falecki na swoim koncie ma występy w Polsce a także Stanach Zjednoczonych, Hongkongu, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Danii. Współpracował m.in. z Michałem Urbaniakiem i wciąż przy wielu projektach towarzyszy Radzimirowi Dębskiemu, który zwany jest również Jimkiem. Był jednym z muzyków orkiestry, z którą Dębski wykonał skomponowany przez siebie utwór podczas gali inaugurującej polską rezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Igor Falecki "całe życie żyje perkusją"

Falecki przyznaje, że "całe życie żyje perkusją", ale lubi otwierać się na inne instrumenty. W roku 2006, 2007, 2008 oraz 2009 czytelnicy magazynu "Top Drummer" nadali mu tytuł Perkusisty Roku w kategorii "Nowa Nadzieja". W 2014 roku znalazł się w prestiżowym gronie 30 polskich perkusistów, którzy według czytelników magazynu "Perkusista" wywarli i wywierają największy wpływ na kolejne pokolenia bębniarzy.

W jednym z wywiadów zapytany o to, czy nie żałuje, że jako dziecko poświęcał czas na trenowanie umiejętności a nie zabawę z kolegami, odpowiedział, że nie. Cieszę się, że – można powiedzieć – nie zmarnowałem tych młodych lat. Warto było - stwierdził.