Trudno uwierzyć w to, że serial "Czterdziestolatek" powstał 50 lat temu. Ta komediowa produkcja, której pomysłodawcami byli Jerzy Gruza i Krzysztof Toeplitz, a w której Anna Seniuk i Andrzej Kopiczyński stworzyli niezapomniane kreacje, bawi do dziś. Co działo się w 1. odcinku "Czterdziestolatka"?