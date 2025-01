Doda ma za sobą pracowity i pełen emocji rok. Zorganizowała trasę koncertową, dużo występowała, rozstała sie z partnerem. Nowy rok powitała w pracy. Wokalistka była jedną z gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów" i po raz kolejny porwała publiczność do zabawy.

Doda dementuje plotki

Jeden z tabloidów zasugerował nawet, że artystka ma wygórowane wymagania i zażyczyła sobie, aby jej garderoba była umieszczona z dala od garderoby Roksany Węgiel. Doda szybko zdementowała te plotki i podkreśliła, że ma z wokalistką bardzo dobry kontakt. Wraz z rozpoczęciem nowego roku Doda postanowiła zaangażować swoich fanów w aktywność w sieci i zorganizowała dla nich dość nietypową ankietę.

Doda w negliżu i bez filtrów

Doda postanowiła zrobić poświąteczne porządki. Zanim jednak to zrobiła, przygotowała ankietę dla fanów na InstaStory. Mogli wybierać czy ma rozebrać siebie, czy choinkę. W zasadzie wiadomo było z góry, co wybiorą. Doda zaraz po tym, jak poznała wyniki ankiety, opublikowała serię zdjęć, na których w czerwonej bieliźnie pozuje pod choinką w kształcie księżyca, która nawiązuje do buteleczki perfum niedawno wypuszczonych na rynek przez Dodę. Wokalistka podkreśliła, że nie użyła filtrów przy obróbce zdjęć. "Jeżeli myślicie, że to się skończy tylko na rozebraniu choinki… to chyba mnie jeszcze nie znacie. Mam nadzieję, że doceniacie fakt, że odczekałam całe święta, jak prawie święta. Oraz że pierwszy raz nie użyłam face upa" - zaczęła.

"Sezon grzewczy uważam za otwarty"

"Jak to mawiał Einstein, 'Logika zaprowadzi cię od punktu A do punktu B. Wyobraźnia może zaprowadzić cię wszędzie'. np. w pończochach pod choinkę z księżyca. Sezon grzewczy oficjalnie uważam za otwarty"

- podsumowała Doda.