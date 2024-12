Do wąskiego grona stacji telewizyjnych, które organizują sylwestrowe imprezy dołączyła w tym roku TV Republika. TVN kolejny rok z rzędu rezygnuje z tradycyjnej imprezy sylwestrowej. W niedzielę 29 grudnia pokazano natomiast koncert pt. "Nie idziemy na sylwestra".

Sylwester z Dwójką - o której się zaczyna i gdzie go oglądać?

Sylwester z Dwójką to koncert, który odbędzie się w Chorzowie, na Stadionie Śląskim. 31 grudnia na scenie wystąpi 40 artystów - z Polski i zagranicy. Wstęp na Sylwestra z Dwójką jest bezpłatny. Miejsce wydarzenia jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Sylwester z Dwójką będzie transmitowany na antenie TVP2 oraz w TVP VOD we wtorek, 31 grudnia, od godziny 20:00.

Sylwester z Dwójką - kto wystąpi

Gwiazdą wieczoru sylwestrowego w TVP będzie Bryan Adams, legenda światowej muzyki, artysta, który od dekad podbija serca milionów fanów na całym świecie.

Na scenie na Stadionie Śląskim pojawi się plejada artystów. Będą to autorzy hitu "Italodisco" - The Kolors, Dj BoBo, Michał Szpak, Natasza Urbańska, Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Afromental, Sara James, LemON, Majka Jeżowska, Kamil Bednarek, Wersow, Michał Wiśniewski, Małgorzata Ostrowska, zespoły Feel, Wilki i Piersi, Blanka, Filip Lato, Loona, Ottawan, Jacek Stachursky, Sarsa, Lanberry, Papa D., Tribbs, Kaeyra, Carla Fernandes, EMO, Anna Iwanek, Modelki, Dominik Dudek, Miuosh, Sonia Maselik, chór Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, Kuba Szmajkowski oraz Staszek z Gór, czyli Staszek Karpiel-Bułecka.

Nowy rok z widzami TVP powitają prowadzący: Michalina Sosna, Krystyna Sokołowska, Błażej Stencel, Filip Antonowicz, Janek Dąbrowski oraz Piotr Kupicha.

Plan imprezy TVP, jak dojechać

O godz. 18 publiczność będzie mogła zacząć wchodzić na Stadion Śląski. Wejście jest bezpłatne. Koncert zakończy się o godz. 1 w nocy.

Przed rozpoczęciem Sylwestra z Dwójką na Stadionie Śląskim, od około godziny 17:00 do około 20:00, oraz po zakończeniu wydarzenia - od około północy do godz. 2:00 tramwaje pięciu linii będą kursować co kilka lub kilkanaście minut. W noc sylwestrową, dodatkowe i również bezpłatne połączenia uruchomią Koleje Śląskie.

Sylwestrowa Moc Przebojów z Polsatem

Koncert Polsaty odbędzie się rynku Starego Miasta w Toruniu. Transmisja zaczyna się we wtorek 31 grudnia od godz. 20:00 w Polsacie.

Plan imprezy Polsatu

O godz. 17:30 nastąpi otwarcie bram na teren imprezy masowej, wygrodzony płotkami zaporowymi, który obejmuje: Rynek Staromiejski, ul. Chełmińską (na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Fosa Staromiejska), ul. Żeglarską (na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Św. Jana), ul. Różaną (na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. Piekary).

20:00 - początek koncertu transmitowanego w telewizji. Ok. 00:30 - zakończenie koncertu.

Kto wystąpi na sylwestrowym koncercie Polsatu?

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Pełna lista gwiazd wygląda następująco: Anna Wyszkoni, Boys, Bum Bum Orkestar, Dawid Kwiatkowski, Doda, Enej, Golec uOrkiestra, Grzegorz Hyży, Julia Żugaj, Karol Kolorek, Kayah, Kombii, Lady Pank, Maryla Rodowicz, Natalia Nykiel, Oskar Cyms, Roxie Węgiel, Skolim, Smolasty, Sławek Uniatowski, Vix.N, Zenon Martyniuk.

Wystrzałowy Sylwester w Republice, Chełm

Swoich widzów TV Republika zaprasza na "Wystrzałowy Sylwester na Lubelszczyźnie". Koncert odbędzie się w Chełmie, na Placu Łuczkowskiego. Transmisja zacznie się o godz. 20 na antenie TV Republika, w internecie oraz na kanale YouTube. Koncert poprowadzą Anna Popek i Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki.

Kto wystąpi podczas koncertu TV Republika?

Zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie zespół Boney M. Będa też Captain Jack, Bad Boys Blue oraz gwiazdy disco polo, czyli Bayer Full ze Sławomirem Świerzyńskim, Piękni i Młodzi, Weekend, Defis, MIG czy Milano. wystąpią także Kombi Łosowki oraz Lombard.