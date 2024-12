TVP kilka dni temu ogłosiła, że gwiazdą tegorocznej sylwestrowej imprezy będzie Bryan Adams. Koncert odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Sylwester z Dwójką, bo taki tytuł będzie nosiła impreza, zapowiada się na jedno z największych wydarzeń muzycznych w Polsce.

Gwiazdy Sylwestra z Dwójką

Na scenie zobaczymy też wiele polskich gwiazd. Wśród nich będą m.in. Majka Jeżowska, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Lanberry, Tatiana Okupnik, Blanka czy Wersow. Poza Bryanem Adamsem widzowie na ekranie oraz publiczność w Chorzowie zobaczą zespoły The Kolors i DJ Bobo. Imprezę poprowadzą Błażej Stencel, Michalina Sosna, Filip Antonowicz, Janek Dąbrowski oraz Piotr Kupicha.

Na scenie w Chorzowie wystąpi znany raper

Na Stadionie Śląskim wystąpi również artysta, który rzadko pojawia się na takich imprezach. To będzie śląski akcent. Chodzi o znanego rapera i producenta muzycznego a dokładnie Miuosha. Artysta pojawi się na scenie w towarzystwie Zespołu Śląsk. Wykonają wspólnie utwory z projektu "Pieśni współczesne".

Płytę promowały takie piosenki jak "Doliny" z udziałem Jakuba Józefa Orlińskiego, "Zmierzch" nagrany z duetem Kwiat Jabłoni, "Mantra" z Igorem Herbutem, "Celina" z Julią Pietruchą oraz "Imperium" z Ralphem Kaminskim czy "Wołanie" z Błażejem Królem.

Wystąpi podczas Sylwestra z Dwójką. Kim jest Miuosh?

Już niebawem Miuosh zasiądzie w jury programu "Must be the music", który wraca na antenę Polsatu.

Miuosh zaczynał swoją muzyczną przygodę na początku lat 2000. jako członek składu hip-hopowego Projektor. Po rozpadzie grupy zajął się solową karierą. Pierwszym jego albumem były "Projekcje", ktory ukazał się w 2007 roku. Popularność przyniósł mu krążek "Pogrzeb" (2009). Kolejne albumy, które wydał to "Pora umierać" (2011) i "Prosto przed siebie" (2012). Projektem, który był jednym z najważniejszych w jego karierze był "Miuosh x NOSPR". Było to połączenie rapu i muzyki symfonicznej.