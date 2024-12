TV Republika podobnie jak Polsat oraz TVP organizują sylwestrowy koncert. Zabawa plenerowa odbędzie się w Chełmie. Poprowadzą ją Anna Popek, Rafał Patyra, Natalia Rzeźniczak oraz Adrian Borecki.

Sylwester z TV Republika w Chełmie

Na scenie podobnie, jak u konkurencji nie zabraknie gwiazd zarówno tych z Polski, jak i zagranicznych. Na sylwestrowej imprezie z TV Republika nie zabraknie m.in. Sławomira Świerzyńskiego. Było zapytanie od TV Republika, jest więc reakcja. Tak że radość ogromna - wyznał w rozmowie z Plejadą.

Kto pojawi się na scenie sylwestra z TV Republika?

Na scenie pojawią się również takie zespoły jak Piękni i Młodzi, Milano, Defis, Weekend, Kombi, Lombard, MIG, Iness, Don Vasyl, Exaited, Elwira Mejk, Playboys, Top One. Nie zabraknie też Andrzeja Rosiewicza. Wśród zagranicznych gwiazd pojawią się Captin Jack, Bad Boys Blue oraz Boney M.

To zażyczyły sobie gwiazdy

Jak dowiedziała się Plejada gwiazdy mają swoje zachcianki. Co musi znaleźć się w ich garderobie? Okazuje się, że jeden z polskich wykonawców zażyczył sobie wody kokosowej. Polskiemu wykonawcy bardzo zależało na tym, żeby miał zapewnioną wodę kokosową w garderobie i hotelu, gdyż tylko taką pije - mówi informator Plejady.

To jednak nie wszystkie zachcianki. Jedna z zagranicznych gwiazd musi mieć w garderobie lody z lodziarni w Mediolanie. Co do zagranicznych gwiazd, to jedna z nich zażyczyła sobie specjalne lody z lodziarni La Gelateria Della Musica, która znajduje się w Mediolanie- zdradza informator.