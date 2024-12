"Sylwester z Dwójką" w tym roku odbędzie się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Przed publicznością zgromadzoną na stadionie oraz przed telewizorami wystąpią takie gwiazdy, jak m.in.: Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Natasza Urbańska, Wersow, Blanka oraz zespół Wilki. Nie zabraknie także twórców jednego z największych hitów ostatnich lat, zespołu The Kolors.

Brian Adams - król muzyki pop w TVP

Wielką gwiazdą imprezy Telewizji Polskiej będzie Bryan Adams, który wylansował m.in. takie hity jak "Heaven", "(Everything I Do) I Do It For You" i "Please, Forgive Me".

Jesteśmy dumni, że "Sylwester z Dwójką" ponownie będzie jednym z największych wydarzeń muzycznych w Polsce! W tym roku naszą scenę rozświetli sam Bryan Adams - król muzyki pop, który dostarczy widzom niezapomnianych emocji. Tegoroczna lista gwiazd jest naprawdę imponująca - ponad 40 artystów, którzy łączą pokolenia i wypełnią wieczór hitami, które wszyscy kochamy. Usłyszymy zarówno klasyki sprzed dekad, jak i współczesne przeboje. To będzie wyjątkowa noc pełna energii i doskonałej muzyki, której po prostu nie można przegapić! Bardzo dziękuję naszym partnerom, bo bez ich wsparcia tego magicznego wydarzenia nie udałoby się zorganizować – podkreślił Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej.

Gdzie będzie nocować Bryan Adams?

Próby przed wtorkowym koncertem już trwają, ale - jak dowiedział się Pudelek - Bryan Adams w nich nie uczestniczy. Wokalista wyląduje w Polsce we wtorek i od razu pojedzie na Stadion Śląski, by przygotować się do wieczornego występu. W którym hotelu się zatrzyma? Jak twierdzi Pudelek, gwiazdor zatrzyma się w luksusowym hotelu w Katowicach, gdzie znajdują się apartamenty o powierzchni 65 m².