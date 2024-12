Program "Taniec z gwiazdami" ma wielkie grono wielbicieli. 15., zakończoną w listopadzie, edycję "Tańca z gwiazdami" wygrała para Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Drugie miejsca zajęli Julia Żugaj z Wojciechem Kuciną. Trzecie miejsce zajęli Maciej Zakościelny i Sara Janicka.

Reklama

Nowa odsłona

Dyrektor programowy Edward Miszczak podkreślał, że chce, by w 16. edycji programu na parkiecie zaprezentowało się więcej influencerów. Wszyscy już postawili klapę na "Taniec z gwiazdami", mówili, że to stara ramota. Nie, to bardzo nowoczesny program, bardzo zrozumiały dla widza. Oni znają ikony m.in. Czarna Mamba itd. Udało zbudować nowe fajne jury. Teraz jest jakaś fama tego programu w środowisku aktorów - jak zobaczyli, jak Vanessa czy Maciek [tańczyli] - byli prawie identyczni. Widzom podobała się kobieta, bo Polsat jest kobietą - mówił w rozmowie z Plejadą.

Kim jest Maria Jeleniewska?

Teraz w "Halo tu Polsat" ogłoszono, że wiosną na parkiecie zobaczymy Marię Jeleniewską.

Marię Jeleniewską 13 milionów ludzi zna jako @Jeleniewska. Gwiazda wiosennego wydania "Tańca z gwiazdami" już w wieku 16 lat zaczęła robić oszałamiającą karierę za pośrednictwem TikToka, a dzisiaj jest jedną z najpopularniejszych influencerek w Polsce.

Influencerka urodziła się 10 maja 2002 r. i pochodzi z Poznania. Ma dwoje rodzeństwa – brata i siostrę. Największym wsparciem jest dla niej mama, która pomogła jej się rozwijać w sieci i dba o jej wizerunek. Będąc dzieckiem, Maria Jeleniewska trenowała karate i pływanie, a przez pięć lat uczyła się w szkole tańca. Trenowała jazz i taniec współczesny. Przerwała karierę taneczną z powodu kontuzji.

Maria Jeleniewska w marcu 2023 r. poinformowała, że została właścicielką trzech nieruchomości w Hiszpanii.

Wcześniej ogłoszono, że na parkiecie "Tańca z gwiazdami" walczyć o wygraną będą piosenkarka Blanka oraz artystka kabaretowa Adrianna Borek.