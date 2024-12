Kolejna edycja programu "Taniec z gwiazdami" dopiero wiosną 2025 na antenie Polsatu, ale już trwają domysły i spekulacje, kto pojawi się na tanecznym parkiecie.

Powroty do "Tańca z gwiazdami"

Wiadomo, że do show powrócą tancerki - Agnieszka Kaczorowska i Lenka Klimentova. Pożegnali się natomiast z "Tańcem z gwiazdami" Hanna Żudziewicz i Michał Danilczuk. Wśród gwiazd, które na pewno pojawią się w programie będzie Adrianna Borek, znana z kabaretu Nowaki.

Jak wynika z doniesień mediów produkcji miało udało się namówić aktora, który latami odmawiał udziału w programie. Chodzi o Tomasza Karolaka.

Polsat od lat namawia go na "Taniec z gwiazdami"

Czy to prawda? Aktor znany z takich produkcji jak "Rodzinka.pl" czy "39 i pół" a także "Testosteron" i "Nie kłam kochanie" jest ulubieńcem widzów. Z pewnością wielu jego fanów ucieszyłoby się, gdyby zobaczyło go tańczącego cha-chę albo walca angielskiego. W rozmowie z "Super Expressem" Tomasz Karolak rozwiał jednak wszelkie wątpliwości. Udziału w programie nie weźmie przez kontuzję kolana.

Tomasz Karolak dementuje pogłoski, ale…

Nie, nie zatańczę, nie ma takiej możliwości. Bo ostatniej kontuzji kolana muszę się po prostu wziąć za siebie. Rzeczywiście, takie propozycje padały, ale nie, nie, dementuję - powiedział Karolak.

Dodał, że cały czas chodzi na rehabilitację. Dopóki tego nie doprowadzę do porządku, to nie ma mowy. W biologii totalnej, jest taka dziedzina, która oznacza "za mało pokory". Musimy uginać kolana…Może kiedyś w przyszłości, ale teraz na pewno nie - stwierdził. Wszystko wskazuje na to, że na popisy taneczne Karolaka w "Tańcu z gwiazdami" trzeba będzie jeszcze poczekać.