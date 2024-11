Krzysztof Ibisz ma już trójkę dzieci. Trzy raz był mężem i z każdego z tych związków ma dziecko. Pierwszy był syn Maksymilian, drugi Borys. Trzecim synem prezentera jest Vincent.

Reklama

Krzysztof Ibisz podjął ważną zawodową decyzję

Już niebawem na świecie pojawi się czwarta pociecha znanego z anteny Polsatu prezentera. On sam deklaruje, że jest otwarty na ojcowskie wyzwania. Owoc związku z Joanną Ibisz najprawdopodobniej już za miesiąc pojawi się na świecie.

Z pewnością będzie najwspanialszym prezentem urodzinowym dla swoich rodziców. W związku z narodzinami swojej czwartej pociechy Krzysztof Ibisz podjął ważną zawodową decyzję.

Pierwszy raz od wielu lat widzowie nie zobaczą go w roli prowadzącego Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie. Kochani, sylwestrowe fajerwerki mamy co roku, ale na fajerwerki związane z narodzinami córki czekałem całe życie. Dlatego w tym roku, tę magiczną noc spędzę po 17 latach nie na scenie Polsatu, tylko z najbliższą rodziną. Jestem przekonany, że Sylwestrowa Moc Przebojów wprowadzi Was w Nowy Rok w najlepszych nastrojach - wyznał Ibisz.

Prezenter Polsatu zostanie ojcem. Zdradził płeć dziecka

Tym samym oznajmił swoim fanom i obserwatorom w sieci, że na świat przyjdzie jego pierwsza córka. Zażartował też ze swoich młodszych kolegów, którzy pojawią się na imprezie w Toruniu.

Przeczytałem na portalach, że na scenie w Toruniu zastąpią mnie moi młodsi koledzy. Sami rozumiecie, że to niemożliwe - napisał.