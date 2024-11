Barbara Kurdej-Szatan to aktorka bardzo dobrze znana widzom. Gra w serialach i filmach fabularnych. To m.in.: "Dzień dobry, kocham cię", "Wkręceni 2", "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Narzeczony na niby" i w wielu innych. Grała też Asię Chodakowską w "M jak miłość". W serialu przez długi czas partnerował Andrzej Młynarczyk, a po śmierci jego bohatera scenarzyści połączyli Joannę z Michałem (Paweł Deląg). Widzowie „M jak miłość” nie mieli jednak okazji zobaczyć na ekranach rozwijającej się relacji tych dwojga. Wątek Asi zniknął, gdy Barbara Kurdej-Szatan zamieściła w mediach społecznościowych wpis o Straży Granicznej.

Barbara Kurdej-Szatan powróciła jesienią do TVP w roli gospodyni nowego programu "Cudowne lata". Teraz pojawiły się doniesienia o kolejnych produkcjach TVP z jej udziałem.

Plejada gwiazd w filmie "Piernikowe serce"

10 grudnia 2024 roku w Toruniu rozpoczną się zdjęcia do filmu "Piernikowe serce" w reżyserii Piotra Wereśniaka. To komedia familijna inspirowana książką "Marcepanowa miłość" Agnieszki Lis. W filmie wystąpią m.in. Olga Bołądź, Stefan Pawłowski, Małgorzata Socha, Mikołaj Roznerski, Piotr Głowacki, Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Żak i Dorota Zięciowska. Koproducentem i dystrybutorem "Piernikowego serca" będzie Telewizja Polska, która właśnie podpisała list intencyjny w tej sprawie. Film ma trafić do kin na przełomie listopada i grudnia 2025 r.

"Piernikowe serce" opowie historię 16-letniego Janka, który podczas wizyty u babci Melanii w Toruniu zaprzyjaźnia się z nastoletnią Zuzą. Tłem dla perypetii bohaterów są nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Skomplikowane relacje rodzinne, niełatwe młodzieńcze dylematy i wyzwania w komunikacji z najbliższymi łagodzi magiczna atmosfera świąt.

Będzie też nowy serial?

Teraz „Świat gwiazd” podaje, że Barbara Kurdej-Szatan może pojawić się też w kolejnej serialowej produkcji TVP. Ma to być serial pt. "Zaraz wracam". Zdjęcia ruszają już pod koniec listopada. Prócz Basi będą inne gwiazdorskie nazwiska, a reżyserii podjął się utalentowany Makary Janowski, syn Roberta. To będzie produkcja komediowa, przewidziana na lata emisji, w stylu telenoweli, ale dobrej jakości – takie wieści miała przekazać znajoma Barbary Kurdej-Szatan.