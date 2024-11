Ten sezon randkowego show TVP "Rolnik szuka żony" jest pełen emocji i zaskoczeń. Wkrótce dobiega końca. Co zdradziła prowadząca program Marta Manowska? Wspomniała o trwających zdjęciach do kolejnego przebojowego show TVP, w którym bierze udział. Kiedy pojawią się nowe odcinki i co działo się na planie?