W tym roku regulamin zabrania piosenkarzom informować, że biorą udział w tym wyścigu aż do chwili, gdy pojawi się oficjalna lista kandydatów. Za niedyskrecję grozi nawet dyskwalifikacja. Co nie znaczy, że nie pojawiają się spekulacje.

Co zdradziła Natasza Urbańska?

Natasza Urbańska to aktorka, piosenkarka, tancerka i reżyserka. Obecnie promuje swój najnowszy singiel „Ostatni raz” zapowiadający płytę, nad którą pracuje. Jednak jedno marzenie wciąż pozostaje nieosiągnięte: reprezentowanie Polski na Eurowizji.

Artystka już pięciokrotnie próbowała swoich sił w polskich eliminacjach do tego prestiżowego konkursu: w 2007, 2008, 2022, 2023 i 2024 roku. Niestety, mimo ogromnego zaangażowania, nie udało jej się zdobyć biletu na eurowizyjną scenę. Ale artystka się nie poddaje.

Niespełnione marzenie

"Cały czas to jest niespełnione marzenie i bardzo bym chciała pojechać na Eurowizję i zaśpiewać w końcu moją piosenkę przed całym światem. To musi być piękny moment i zawsze z mocno bijącym serduchem oglądam każdą kolejną edycję" - mówiła Natasza Urbańska w rozmowie w Radiu ESKA.

Nie ukrywała, że zdaje sobie sprawę, że konkurs jest specyficzny i wywołuje sporo kontrowersji. "Albo kochasz Eurowizję, albo w ogóle cię to nie interesuje. Jednak to jest okno na świat. To jest też scena, a scena jest moim żywiołem. Walczę cały czas o i wierzę, że to się kiedyś uda" - dodała. Ze względu na zapisy regulaminu, artyści nie mogą w tym roku wprost zadeklarować, że wysłali swoje zgłoszenie do polskich eliminacji.

"No i postawmy tutaj kropkę, bo nic więcej nie powiem" - powiedziała stanowczo.

Polskiego reprezentanta na Eurowizję poznamy 14 lutego

Polskie eliminacje do Eurowizji 2025 rozpoczęły się w listopadzie, a artyści mogą zgłaszać swoje utwory do 4 grudnia br. Zgłaszać się mogą zarówno znani artyści, jak i debiutanci, jednak wszystkie utwory muszą być premierowe, niepublikowane przed 1 września. Przesłuchania na żywo odbędą się 19 grudnia, a lista finalistów zostanie ogłoszona 14 stycznia 2025 roku. Zwycięzcę eliminacji, który będzie reprezentował Polskę na Eurowizji, poznamy podczas finałowego koncertu 14 lutego 2025 roku.