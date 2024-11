Trzynasta edycja "Top Model" już za nami. Drzwi do kariery w modelingu otwierają się przed jej zwyciężczynią, którą została Klaudia Zioberczyk. 23-latka od początku była faworytką. Jakie emocje towarzyszyły Klaudii Zioberczyk w środowy wieczór?

Czuję się fantastycznie, to są emocje, które są nie do opisania, nie jestem w stanie przekazać, co czuję. Szczęście to jest za mało. To jest adrenalina, chaos, przebodźcowanie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wiem, że na pewno będę bardzo odsypiać po tym dniu - powiedziała 23-latka.

Jakie plany ma zwyciężczyni "Top Model" Klaudia Zioberczyk?

W dalszej części rozmowy padło oczywiście pytanie o plany na przyszłość. Klaudia Zioberczyk podkreśliła, że ma zamiar skupić się na karierze w modelingu, aniżeli podbijaniu świata show-biznesu.

Prawdę mówiąc, nie myślałam o moich planach pod kątem show-biznesu, myślałam pod kątem modelingu. Wiem, że jedno nie wyklucza drugiego i tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu. Idę z flow, mam swoje cele modelingowe, które chcę spełnić i ich dosięgnąć - tłumaczyła.

Na co Klaudia Zioberczyk wyda 200 tys. zł?

Na co zwyciężczyni "Top Model" przeznaczy 200 tysięcy? Moje 200 tysięcy będzie pracować bardzo dobrze. Jeszcze nie planowałam, na co je wydam, ale może pierwszą dziesiątkę wydam na podróże, a reszta znajdzie swoje dobre miejsce - skwitowała.