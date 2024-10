W 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" bierze udział piątka rolników: Agata, Wiktoria, Sebastian, Rafał i Marcin.

Wszystko wskazuje na to, że dwoje bohaterów programu już wybrało. Gorzej jest u Agaty i Sebastiana. Ich kandydaci sami postanowili zrezygnować z walki o uczucie i na własnych warunkach odjechali z gospodarstw. Z kolei serce Marcina wciąż jest rozdarte pomiędzy dwie kandydatki. Choć poszedł na randkę z Anią, to nic nie wskazywało na to, by chciał ostatecznie podjąć decyzję.

Mirek dał kosza Agacie

Na początku odcinka Agata zaprosiła Mirka na spotkanie przy kawie. Doszło do poważnej rozmowy. Niespodziewanie Mirek wyjawił, że bardzo ceni sobie towarzystwo Agaty, ale nie chce już brać udziału w programie i że jest dla niego zbyt energiczna. Agata nie była zaskoczona.Nie chciałbym ci zajmować więcej czasu - powiedział. Liczyłam się z tym, nie wiem, czy wyjdzie z Irkiem, od niego też czułam dystans. Tak przeczuwałam - mówiła zszokowana koszem od Mirka Agata, dyskretnie ocierając łzy podczas powrotu do domu.

Sebastian i Wiktoria już wybrali

Sebastian i Kasia spędzili miłe chwile na pikniku nad wodą.Chciałabym już zostać mamą i żoną - mówiła otwarcie Kasia. Ja jestem gotowy na twoją propozycję - odpowiedział zdecydowanie rolnik. Patrycja wiedziała, kogo wybierze Sebastian i była już spakowana. Cieszę się, że nie było randki ze mną. Przeczuwałam, że jak wrócą, będę musiała wyjechać - powiedziała Patrycja przed kamerami programu "Rolnik szuka żony".

Wygląda na to, że także Wiktoria już jest zdecydowana. Jak podkreśla, przy Adamie czuje się swobodnie i zdecydowanie lepiej dogaduje się z nim niż z innymi kandydatami, którzy zgłosili się do programu.

Co się wydarzyło u Rafała?

Kandydatki Rafała, Dominika i Magda, przyznały, że przestały wierzyć w swoje szanse. Nabierają pewności, że rolnik jest zafascynowany Anetą. Wiele się wyjaśniło, gdy Rafał zaprosił Magdę na osobistą rozmowę. Na dłuższą metę nie ma to sensu. Chcę to jak najszybciej zakończyć, bo jestem pewny. Nie chcę, żebyś się angażowała. Lepiej, żeby to wcześniej zakończyć. Nie chciałem cię zranić - powiedział szczerze. Magda była zmartwiona, ale doceniła to, co usłyszała od Rafała. Mężczyzna zapewnił, że pozostałe kandydatki, Dominika i Aneta, mają równe szanse na zdobycie jego serca