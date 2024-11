W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" widzowie widzieli m.in. rewizytę Wiktorii u rodziny Adama oraz spotkanie Marcina z najbliższymi Ani. To jak przebiegły wróży dobrze na przyszłość.

Irek z "Rolnik szuka żony" opuścił gospodarstwo Agaty

Niestety niektóre relacje dosłownie wiszą na włosku. Tak jest z Agatą i Irkiem. Choć na początku mocno się zaangażowali, teraz przeżywają kryzys. Choć Irek deklarował, że chce zbudować relację z Agatą, nagle zdecydował opuścić gospodarstwo. Jak tłumaczył wezwały go obowiązki zawodowe. Rolniczka była mocno zdziwiona jego decyzją.

Tak Irek tłumaczył swoją decyzję

Irek deklarował, że ma ochotę wrócić, ale to, co powiedział przed kamerami brzmiało zgoła inaczej.

Na ten moment Agata nie jest jeszcze tą osobą, dla której bardzo chciałbym zmienić życie- stwierdził. Widzowie stwierdzili, że Irek zapewne przestraszył się ilości pracy w gospodarstwie Agaty i dlatego wyjechał.

"Zajeździła baba chłopa pokazała się od złej strony"; "Przerósł go charakter Agaty"; "Ta cisza..na pytanie co on czuje....tu chyba już nic więcej mowic nie trzeba..." - pisali internauci.