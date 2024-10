Yaroslav Rohalski to młody uczestnik "The Voice of Poland", który swoje umiejętności wokalne doskonali w drużynie Lanberry. Po ostatnich w tym sezonie bitwach to właśnie na niego postawiła trenerka, jednocześnie licząc, że wokalista się "otworzy" i pokaże emocje.

Reklama

Negatywne komentarze w stronę Yaroslava Rohalskiego

Udział Yaroslava Rohalskiego w "The Voice of Poland" wzbudził ogromne emocje wśród widzów show, a sam wokalista spotkał się z ogromnym hejtem ze strony naszych rodaków.

Co do negatywnych komentarzy, nie obrażają mnie komentarze co do mojego wokalu, wyglądu itp., ponieważ to już nie pierwszy mój udział w takim programie i ja już czytałem dużo podobnego. Ale czego nigdy nie było w moim życiu, to takiej ilości ksenofobii i rażącego szowinizmu przez moją narodowość- mówił w rozmowie z Plejadą.

Krytyka ze strony fanów

Po ostatnim odcinku programu na Yaroslava Rohalskiego ponownie spadła fala krytyki ze strony widzów. Internauci nie byli zadowoleni z faktu, że to właśnie na niego postawiła Lanberry.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Występ był ok, ale czy na poziomie The Voice? Raczej szkolnym"; "Lanbery jak mogłaś nie wybrać Polaka?;, "Czy tylko mi tu coś nie pasowało? Troche zrobiło sie The Voice Kids"; "Fajne zachowanie na koniec, super że chłopaki się polubili i wspierają, bardzo to było szczere, ale sam występ mnie bolał w uszy"; "Bardzo trudna była decyzja dla Lanberry, ale wybrała Yaroslava, ale Kuba uratował... Kubę, powodzenia Yaroslav dalej"; "Dlaczego ta Ukraina jest aż tak promowana pod każdym z możliwych względów?"; "Super, że Kuba zdecydował się na kradzież. Powodzenia na nokautach chłopaki" - napisano w komentarzach.