"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Widzowie uwielbiają śledzić rywalizację młodych piosenkarzy. Najnowsza edycja show TVP wzbudza wiele emocji. Zwłaszcza, gdy tak jak w najnowszym odcinku jurorzy muszą wybierać, kto przejdzie dalej a kto pożegna się z programem.

Kogo wybrała Lanberry?

Tym razem dostało się Lanberry. Jurorka zdecydowała, że w programie pozostaną siostry Maja i Zuzia Jabłońskie. Ta decyzja wywołała niezadowolenie widzów. Siostry zmierzyły się z Wiktorią Kuczyńską wykonując piosenkę "2:00".

Widzowie stwierdzili, że to właśnie ta druga zaśpiewała lepiej i powinna zostać w show. Niektórzy z nich skomentowali to w mediach społecznościowych.

Ta decyzja nie spodobała się widzom "The Voice of Poland"

No chyba żart... Wiktoria była dużo lepsza! Nie wierzę, że Lanberry wybrała siostry. Wiktoria miała taką piękną barwę głosu; Masakra, bliźniaczki brzmiały jak chórki Wiktorii. Ona wymiatała!; Przegrała lepsza, niesprawiedliwe; Wybór to trochę pomyłka. Wiadome było, że wybierze dziewczyny, jednak nie wiem, dlaczego duety są w ogóle przyjmowane. Bitwa nie jest wtedy sprawiedliwa; Wika byłaś o wiele lepsza. Dla mnie to ty już wygrałaś; Wiktoria według mnie lepiej zaśpiewała - pisali rozemocjonowani fani.

