Bosacka i Moreno prowadzącymi program "Dobrego dnia"

Do grona prowadzących popołudniowy program „Dobrego dnia” w TVP3 Warszawa dołączają Katarzyna Bosacka i Conrado Moreno. Stacja stawia na znane i lubiane osobowości telewizyjne związane z regionem, i poszerza tematykę programu.

Katarzynę Bosacką będzie można oglądać w „Dobrego dnia” w parze z Andrzejem Sołtysikiem. Z kolei Conrado Moreno zadebiutuje w popołudniówce TVP3 Warszawa w parze z Dianą Kautz. Conrado Moreno pojawi się w programie już w listopadzie, a Katarzyna Bosacka w najbliższym czasie. Ponadto stacja przygotowuje przedświąteczny cykl lifestylowy z udziałem Katarzyny Bosackiej, który już niedługo będzie miał premierę w TVP3 Warszawa

Bosacka i Moreno o nowej pracy w TVP

Nowi prowadzący "Dobrego dnia" nie kryją ekscytacji z powodu na nowego wyzwania zawodowego. - Lubię wyzwania, a miejska popołudniówka na żywo to zupełnie nowy, wymagający format. Puls miasta i regionu, wymarzone miejsce dla dziennikarza – mówi o swoim udziale w programie „Dobrego dnia” Katarzyna Bosacka. – Moja praca od lat koncentruje się na promowaniu zdrowego stylu życia, więc mogę obiecać, że tych tematów na pewno w programie nie zabraknie.

– Już się cieszę na spotkanie z widzami i ekipą „Dobrego dnia”. To wspaniała okazja do współpracy z doświadczonym zespołem i możliwość poruszania autorskich tematów. Zwłaszcza tych dotyczących Warszawy, sportu i kultury. Mam nadzieję, że moja pasja do poznawania nowych miejsc i ludzi zaowocuje wieloma ciekawymi rozmowami, które przyciągną widzów – dodaje Conrado Moreno.