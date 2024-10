Nowy skecz z serii “Rozmowy w tłoku” widzowie zobaczyli w sobotnim wydaniu “Dzień Dobry TVN”. Z Szymonem Majewskim wystąpili Michał Meyer, Katarzyna Kwiatkowska oraz Michał Zieliński, którzy wcielili się w Krzysztofa Rutkowskiego, Caroline Derpieński i Zenona Martyniuka.

Reklama

Działo się

Aktorzy wcielający się w rolę gwiazd poruszyli między innymi temat freak fightów i modnego ostatnio Ozempicu . Pojawił się także wątek występów sylwestrowych Zenona Martyniuka, a także pełnego ekstrawagancji i "dollarsów" życia Caroline Derpienski.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Co mam panu powiedzieć? No lipa. Panie Szymonie, krótka piłka. Ta walka ze Stonóżką prędzej czy później się odbędzie. Potrwa maksymalnie 5 sekund, bo ja do klatki wpadam od razu ze swoją grupą, w której mam 20 chłopa uzbrojonych - oznajmił aktor wcielający się w Rutkowskiego.

Sylwestra dogadałem. Tego sylwestra 2028, bo wcześniejsze to mam już zaklepane - zapowiadał sobowtór Zenka.

Co na to widzowie?

Opinie są mocno podzielone. "Szkoda, znów będziemy się cofać o 20 lat... Kiedyś to było śmieszne, ale teraz jest żenujące; Zmieniłam program, bo nie da się oglądać...", "Kiedyś śmieszne, dziś żenujące... Nie odgrzewa się starych kotletów" - stwierdzili ci, którym się nie podobało.

"Ludzie, wyciągnijcie kołki z d*py! Fajnie jest się pośmiać, ten program był świetny. Oby wrócił na antenę; Super, że wrócił pan Szymon na antenę; Chcemy więcej! Dawno się tak nie uśmiałam; Mega powrót, Szymon i ekipa brawo" - napisali entuzjaści występu parodystów.

"Szymon Majewski Show"

“Rozmowy w tłoku”, których nazwa nawiązywała do talk-show Ewy Drzyzgi, były stałym punktem programu “Szymon Majewski Show” emitowanego w TVN w latach 2005-2011. W cyklu z udziałem aktorów i komików parodiowano znane postaci z życia publicznego: polityków, aktorów, sportowców i dziennikarzy. Nie wiadomo, czy “Rozmowy w tłoku” na stałe będą gościć w śniadaniówce TVN.