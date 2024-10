Tomasz Kammel przez prawie trzydzieści lat był prezenterem TVP. Nie odszedł ze stacji ani nie został z niej zwolniony nawet wtedy, gdy prezesem stacji został Jacek Kurski. Dopiero kilka miesięcy temu, kiedy nastąpiła zmiana władz w TVP musiał pożegnać się z pracą.

Reklama

Tomasz Kammel przyznał, że żałuje słów o "cudzie życia"

Od ponad miesiąca Tomasz Kammel współpracuje z Kanałem Zero. To właśnie tam podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim postanowił podzielić się swoimi doświadczeniami z TVP. Podczas wywiadu poruszony został wątek transmitowanego w TVP koncertu Andrei Bocellego "Cud życia", który prowadził w 2021 roku.

Z jego ust padły wówczas słowa o "cudzie życia" skierowane do Joanny Kurskiej. Żona prezesa Jacka Kurskiego była wówczas w ciąży. Kammel w rozmowie ze Stanowskim stwierdził, że "wolałby tego nie powiedzieć". Szczerze przyznał, że to była jedna z największych wpadek w swojej karierze.

Joanna Kurska w wymowny sposób skomentowała słowa byłego prezentera TVP

Joanna Kurska postanowiła odnieść się na Instagramie do tych słów Tomasza Kammela. Zamieściła bardzo wymowny wpis.

Kanał Zero. Oficjalne Zero to faktycznie jedno, wielkie zero! Tomasz Kammel i Krzysztof Stanowski rozprawiający o wieku kobiety w ciąży. Dno dna. P.S. Tomku, cud życia serdecznie Cię pozdrawia - napisała. Post został zilustrowany zdjęciami, na których Tomasz Kammel m.in. trzyma na rękach Annę Klarę Teodorę, czyli córkę Joanny i Jacka Kurskich.