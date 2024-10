Stanisława Celińska zagrała m.in. w takich filmach jak "Zaklęte rewiry", "Noce i dnie", czy "Panny z Wilka". Można ją było również oglądać w rolach komediowych w produkcjach Stanisława Barei m.in. serialu "Alternatywy 4" czy "Nie ma róży bez ognia". Stanisława Celińska tuż po ukończeniu szkoły aktorskiej zdobyła nagrodę w Opolu za piosenkę "Ptakom podobni".

Stanisława Celińska była uzależniona od alkoholu

Sukces trudniej unieść niż klęskę. Klęska mobilizuje, a sukces może rozbestwić - mówiła w jednym z wywiadów. W niedzielę wieczorem aktorka pojawiła się w programie "Rozmowy (nie)wygodne" na antenie TVP Info. W rozmowie z Mariuszem Szczygłem wspomniała o swojej walce z nałogiem. Wyznała, że nie dawała sobie rady z uzależnieniem i "chciała ze sobą skończyć".

Tak, kiedy chciałam ze sobą skończyć. Zdecydowanie nie mogłam sobie ze sobą poradzić. Konkretnie z alkoholem - powiedziała Stanisława Celińska.

Aktorka chciała odejść. To ją powstrzymało przed dramatyczną decyzją

No i teraz już wiadomo, na ten temat powstają tomy, są lecznice, mądrzy ludzie. Mówię do tych, którzy czują się gorsi, bo "jestem pijakiem": "Nie, jesteś chory". Pierwsza zasada to powiedzieć sobie: "To jest silniejsze ode mnie. Nie będę z tym walczyć" - wyjaśniła aktorka.

Obecnie aktorka nie pije już od 37 lat. Otwarcie też mówi, że miała problem z alkoholem.

To są trudne momenty, kiedy człowiek rzeczywiście chce odejść. Wtedy zdarzają się różne dziwne rzeczy, myślę, że cuda też. Akurat zadzwonił do mnie ktoś znajomy, i to wcale nie żaden bliski człowiek, ale serdeczny, z teatru, żeby porozmawiać i jakoś tak wytrącił mnie z tych głupich myśli - wyznała.