Ida Nowakowska przez ostatnich kilka lat prowadziła "Pytanie na śniadanie" w parze z Tomaszem Wolnym. Gdy w TVP nastąpiła zmiana władz, podobnie jak inni prezenterzy została ze stacji zwolniona.

Gwiazdy "Pytania na śniadanie" wrócą do TVP?

Od kilku dni w mediach krążą doniesienia o tym, że zarówno ona, jak też Tomasz Wolny, Małgorzata Tomaszewska czy Tomasz Kammel mają wrócić do stacji. Ich ponowne pojawienie się na wizji miałoby podnieść oglądalność śniadaniówki, która w obecnej sytuacji nie jest najlepsza.

I raz w życiu zdarzyło się tak, że mimo fenomenalnych wyników nagle ktoś postanowił coś zmienić. I to było w styczniu tego roku. No i najwyraźniej to, co dzieje się teraz, okazuje się być potwierdzeniem, że tamta decyzja była błędna - stwierdził prezenter, którego można obecnie oglądać w Kanale Zero.

Czy Ida Nowakowska wróci do TVP? Tak odpowiada

Wszystko wskazuje na to, że w tych informacjach jest więcej plotek, niż prawdy. Tomasz Kammel w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl stwierdził, że nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii. Teraz o powrót została zapytana Ida Nowakowska. Prezenterka kategorycznie jednak zaprzecza tym doniesieniom.

Nie wracam obecnie do "Pytania na śniadanie". Nikt mnie nie poprosił o powrót - powiedziała w rozmowie z Jastrzabpost.pl.

Obecnie też nie jestem zainteresowana, choć nie ukrywam, że miło wspominam ten czas. Wierzę, że spotkamy się jeszcze kiedyś - wyjaśnia Nowakowska.