Po zmianach, jakie nastąpiły w TVP Norbi podobnie jak inni prezenterzy stracił pracę. Przez ostatnie lata można było go oglądać jako prowadzącego "Koło fortuny". Okazuje się, że czas, gdy pozostawał bez pracy na wizji trwał bardzo krótko.

Norbi dostał nową pracę. Będzie prowadził śniadaniówkę

Już niebawem ponownie widzowie zobaczą go w roli prezentera. Była gwiazda TVP pojawi się na wizji Silver TV. To kanał internetowy skierowany do dojrzałej publiczności powyżej 50. roku życia. Norbi otrzymał tam angaż w roli prezentera telewizji śniadaniowej.

Kolejny prowadzący to Norbert Dudziuk, czyli nasz ukochany Norbi! Na rynku muzycznym zadebiutował w 1997 r. albumem "Samertajm", a jego hit o gorących dziewczynach podbił listy przebojów. Laureat Fryderyka, ale co najważniejsze – człowiek z ogromnym sercem i niesamowitym poczuciem humoru. Norbi otwarcie przyznaje, że kiedyś był niezłym łobuzem, uwielbiającym hulaszcze życie. Dziś? Stateczny mąż i ojciec, który swój pesel zupełnie ignoruje. Na poważne spotkanie redakcji Silver TV przyszedł w koszulce z podobizną lalki Barbie - i za to właśnie go kochamy! - napisano na Instagramie stacji.

Kuba Wojewódzki wbił szpilę Norbiemu

Na temat nowej pracy Norbiego postanowił wypowiedzieć się Kuba Wojewódzki. Nie omieszkał zostawić komentarza na ten temat. W felietonie zamieszczonym na łamach tygodnika Polityka zwrócił uwagę, do jakiej grupy wiekowej skierowana jest stacja Silver TV.

Kanał Silver TV, będący pierwszą telewizją dla osób starszych, rusza w nowej odsłonie. A tam Norbi, Monika Richardson, czy Vito Casetti. Z obsady jednoznacznie wynika, że nie mają ulg dla seniorów - napisał Wojewódzki.