W 2. odcinku show swoje taneczne umiejętności zaprezentowało 12 par. Przypomnijmy, że tydzień temu, podczas premiery 28. edycji programu nikt nie odpadł. Nagrodą w show "Taniec z gwiazdami" jest Kryształowa Kula oraz nagrody pieniężne - 100 tys. złotych dla gwiazdy oraz 50 tys. złotych dla tancerza.

Tak jury oceniło uczestników "Tańca z gwiazdami"

Jako pierwsza na parkiecie zaprezentowała się Anna Maria Sieklucka i jej partner Michał Kassin. Zatańczyli quikstepa. Ich występ został oceniony na 27 punktów. Jako druga para zatańczyli Piotr Świerczewski i Izabela Skierska. Wykonali cza-cza-cza do piosenki Sanah "Ale jazz". Za ten taniec otrzymali 19 punktów.

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz zatańczyli paso doble. Filipie ty masz taką naturalną lekkość bytu, która wpływa na naturalną lekkość ruchu - stwierdziła po jego występie Iwona Pavlović. To było cholernie poprawne - dodała. Para otrzymała 27 punktów.

Rafał Zawierucha i Daria Syta to kolejna para, która zaprezentowała się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Jak mogłeś mi to zrobić, tańczyć wiedeńskiego bez muzyki, bez rytmu? - pytała aktora Iwona Pavlović. Zawierucha dostał też pochwałę za to, że potrafi się dobrze bawić i wykorzystać swoje umiejętności aktorskie. Ich walc wiedeński został oceniony na 25 punktów.

Czy Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz ponownie otrzymali cztery "dziesiątki"?

Olga Bończyk i Marcin Zaprawa wykonali walca angielskiego. Było bardzo miło na samym początku, później troszeczkę było gorzej. Walc angielski to jest killer - stwierdził Rafał Maserak. Dodał, że według niego było sympatycznie. Para otrzymała 23 punkty.

Natalia Nykiel i Jacek Jeschke wykonali rumbę. Otrzymali za nią 25 punktów. Po nich swoje umiejętności taneczne zaprezentował Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Za swojego jive'a otrzymali 30 punktów.

Po nich wystąpili Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, którzy wykonali tango. Ich taniec został oceniony na 24 punkty. Filip Lato i Julia Suryś zatańczyli walca angielskiego, za którego otrzymali aż 32 punkty. Michał Meyer i Klaudia Rąba zatańczyli jako kolejna para. Bardzo mocne masz nogi, bardzo dobre przeprosty. Szkoda, że nie zobaczyłem ich w cza-czy - stwierdził po występie aktora Rafał Maserak. Jury przyznało im 20 punktów.

Nie utrzymałaś napięcia w ciele. Były podskoki i trochę bałaganu - powiedziała Iwona Pavlović po występie Julii Żugaj i jej partnera Wojciecha Kuciny. Walc wiedeński w ich wykonaniu został oceniony na 30 punktów. Jako ostatnia para wystąpili Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Ich quickstep został oceniony na 34 punkty.

Kto odpadł w drugim odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Po podsumowaniu wyników z dwóch odcinków na szczycie tabeli ponownie znaleźli się Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz. Ostatnią pozycję zajęli natomiast Michał Meyer i Klaudia Rąba. Po doliczeniu do not jurorów wyników głosowania widzów z programem "Taniec z gwiazdami" okazało się, że z programem muszą pożegnać się Olga Bończyk i Marcin Zaprawa.