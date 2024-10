"Eternal Glory" to belgijski format, który od 2008 roku zdobywa serca widzów na całym świecie. Program okazał się wielkim sukcesem w 9 krajach, a rekordowe wyniki oglądalności osiąga szczególnie w Norwegii i Szwecji, gdzie emitowany jest już od kilkunastu sezonów.

Polska edycja "Eternal Glory"

W polskiej edycji programu, "Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory", weźmie udział ośmioro wybitnych sportowców – zarówno mężczyzn, jak i kobiet, reprezentujących różne dyscypliny. Każdy z nich ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia, międzynarodowe sukcesy i silną mentalność zwycięzcy. Tym razem jednak, zamiast rywalizować w dobrze sobie znanych dziedzinach, zmierzą się z wyzwaniami, które wymagają nie tylko sprawności fizycznej, ale także odporności psychicznej, współpracy oraz zarządzania emocjami.

"Widzowie będą mogli zobaczyć swoich sportowych bohaterów w zupełnie nowym świetle – jako ludzi z codziennymi troskami, marzeniami i słabościami" - zapowiada TVN. "Czy mistrzowie sportu, którzy odnosili sukcesy na boiskach i arenach świata, okażą się również mistrzami w dyscyplinie życia?".

Polska Królowa Driftu w programie

Mistrzyni olimpijska Iga Baumgart-Witan oraz medalista olimpijski Damian Janikowski byli pierwszymi ujawnionymi uczestnikami nowego programu, kolejnymi okazali się mistrzyni świata Iwona Guzowska oraz utytułowany lekkoatleta Adam Kszczot, a teraz do programu dołączyła Karolina Pilarczyk.

Karolina Pilarczyk to prawdziwa pionierka polskiego motosportu, która jako pierwsza kobieta zdobyła tytuł profesjonalnego kierowcy driftowego. Ma na swoim koncie dwukrotne mistrzostwo Europy oraz licencje driftowe w światowych ligach. Jej charakterystyczny kolor fuksji i logo są znane fanom motosportu na całym świecie. Choć na początku była uważana za szaloną i nie brana na poważnie przez wielu kierowców, udowodniła, że hermetyczny świat sportów samochodowych otworzył się przed zdeterminowaną kobietą. Obecnie aktywnie uczestniczy w zawodach, promuje motosport oraz pełni rolę medialnego autorytetu w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Dodatkowo angażuje się w akcje na rzecz adopcji psów, łącząc swoją pasję do motoryzacji z odpowiedzialnością społeczną.

Gospodyni z rodziny sportowców

Anna Senkara, "doświadczona dziennikarka i reporterka, będzie wspierać sportowców w ich zmaganiach, komentując towarzyszące im emocje – od radości zwycięstwa po trudności porażki i wewnętrzne przemiany. Pochodząca z rodziny sportowców, doskonale rozumie ich walkę i determinację, co z pewnością wniesie dodatkową wartość do programu, tworząc most między rywalizacją a osobistymi przeżyciami uczestników" - czytamy w informacji prasowej.