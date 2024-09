Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartowała. Wśród celebrytów, którzy zdecydowali się na udział w show Polsatu jest Vanessa Aleksander. Aktorka znana jest m.in. z takich seriali jak "Wojenne dziewczyny", "Krucjata", czy "The Office".

Vanessa Aleksander w 1. odcinku show "Taniec z gwiazdami" zdobyła 40 punktów

Już w 1. odcinku zachwyciła jurorów swoimi umiejętnościami tanecznymi i wykonaniem paso doble. Otrzymała od nich najwyższą notę, czyli 40 punktów. W rozmowie z Dziennik.pl Vanessa Aleksander przyznała, że przez wiele lat bała się decyzji o tym, by wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami". Dlaczego teraz się na to zdecydowała?

Myślę, że to jest chęć podążania za swoim sercem a mniej za obawą przed tym, co powiedzą o mnie inni. Ja przez prawie dziesięć lat pracy w tym zawodzie, niestety często się właśnie tym drugim kierowałam. Bałam się tej łatki komercyjnej a potem trafiałam na castingi i tak słyszałam, że jestem zbyt komercyjną aktorką, więc teraz robię to, na co mam ochotę. To było moje marzenie z dzieciństwa- wyznaje w rozmowie z Dziennik.pl.

Dlaczego aktorka zdecydowała się wziąć udział w show?

Aktorka przyznaje, że chciała je spełnić. Jeśli na starość spojrzę w przeszłość i powiem sobie, że nie spełniłam dziecięcego marzenia tylko dlatego, że bałam się, co kto o mnie powie, to będzie kiepsko. Idę więc za swoim serduchem- mówi Aleksander.

Aktorka przyznaje, że kocha tańczyć i ze wszystkich telewizyjnych formatów na jaki dałaby się namówić i które rozważała, to właśnie "Taniec z gwiazdami" był tym jedynym, na który by się zdecydowała. To będzie super przygoda - uważa.

Mało, kto wie, że mama Vanessy to trenerka łyżwiarstwa figurowego. Aktorka przyznaje, że ona sama jeździ na łyżwach, ale nigdy nie robiła tego zawodowo. Faktycznie łyżwiarstwo figurowe pomaga w rytmiczności, w nauce choreografii. Jeżdżę na łyżwach nieźle, ale amatorsko. Natomiast tańce towarzyskie to wciąż dla mnie obca bajka. To będzie nowe wyzwanie, choć jak każdy, kto uczył się w szkole aktorskiej, jakieś podstawy tańca poznałam - wyjaśnia.

