Janusz Gajos urodził się 23 września 1939 roku w Dąbrowie Górniczej. To jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. Ten wybitny artysta trzy razy nie dostał się do szkoły filmowej. Na początku swojej zawodowej drogi zyskał zawrotną popularność dzięki roli w serialu "Czterej pancerni i pies". Jak się okazało, miało to swoje ciemne strony, bo aktor został "zaszufladkowany". Potem jednak udało mu się "odblokować" karierę. Ten znakomity artysta równie dobrze czuje się w kabarecie, jak w mrocznym dramacie.

Janusz Gajos zdobył wiele prestiżowych nagród, to m.in. Orły oraz wyróżnienia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Otrzymał również pięć nagród Wiktorów i Super Wiktora, wyróżniających wybitne osobowości srebrnego ekranu. W 2015 roku podczas 40. Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni został uhonorowany Diamentowymi Lwami, nagrodą publiczności za najlepszego polskiego aktora czterdziestolecia.

Burzliwe życie miłosne Janusza Gajosa

Janusz Gajos od ponad 30 lat jest mężem Elżbiety Brożek, którą poznał w Teatrze Starym w Krakowie. To czwarta żona aktora. Wcześniej gwiazdor stawał na ślubnym kobiercu z laborantką o imieniu Zoja oraz aktorkami - Ewą Miodyńską i Barbarą Nabiałczyk.

Aktor ma córkę ze związku z Barbarą Nabiałczyk. Agata Gajos nie poszła w ślady znanych rodziców. Jest absolwentką psychologii.

Pierwszą żonę Janusz Gajos poznał podczas zdjęć do serialu "Czterej pancerni i pies". Zakochał się podczas pobytu w szpitalu. Trafił tam po wypadku na planie i poznałlaborantkę o imieniu Zoja. Szybko między nimi zaiskrzyło. Pobrali po zaledwie trzech miesiącach znajomości. Niestety, to małżeństwo nie trwało długo.

Zoja i Janusz Gajosowie zamieszkali w Łodzi. Aktor dużo pracował, a Zoja czuła się samotna. Pocieszenie znalazła u boku innego aktora. Związała się z Januszem Herderem. Po rozwodzie Janusz Gajos przeniósł się do Warszawy, gdzie czekała na niego nowa miłość.

Drugą żoną aktora była koleżanka z Teatru Syrena, Ewa Miodyńska. W tym przypadku Janusz Gajos również zdecydował się szybko na ślub. Aktor potem wspominał, że "lepiej się rozstać niż boksować przez lata".

Trzecia żona Janusza Gajosa również była aktorką. Barbarę Nabiałczyk aktor poznał na planie Kabaretu Olgi Lipińskiej. Pracowała tam jako realizatorka telewizyjna. Planowała wtedy ślub z Tadeuszem Borowskim. Aktorzy podobno nawet pobili się o swoją wybrankę. Ostatecznie Barbara Nabiałczyk związała się z Januszem Gajosem. Rok po ślubie urodziła jedyną córkę aktora, Agatę. To małżeństwo też zakończyło się rozwodem.

Wielka miłość Janusza Gajosa

Wielką miłością Janusza Gajosa jest czwarta żona, Elżbieta. Poznali się w 1989 roku, gdy Gajos występował w krakowskim Starym Teatrze, gdzie pracowała Elżbieta Brożek. W końcu jednak zgodził się; przyjechał do Krakowa, kupił kwiaty i zakochał się w pięknej Elżbiecie! Rok później poprosił ją o rękę i od tego czasu wspólnie idą przez życie.

"Mężczyzna powinien żenić się dopiero po czterdziestce, kiedy ma już za sobą kawałek życia" - powiedział Janusz Gajos w rozmowie opublikowanej w magazynie "Pani". "Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Atrakcyjne kobiety oczywiście w dalszym ciągu wywołują atawistyczny odruch stawiania piór, ale poczucie rzeczywistości szybko osadza nas w realnym miejscu i czasie" - mówił aktor w rozmowie z "Show".