Z TVP na początku roku pożegnali się dziennikarze kojarzący się PiS. To m.in. Michał Adamczyk, Marta Kielczyk, Jacek Łęski oraz Magdalena Ogórek. Znaleźli oni właśnie pracę w nowej telewizji - wPolsce24. Redaktorem naczelnym został Jacek Karnowski, szef redakcji tygodnika "Sieci". To tam widzowie zobaczą między innymi nowe "Wiadomości". Szefem "Wiadomości" został były reporter TVP, Marcin Tulicki.

Maciej Orłoś o nowej telewizji w duchu "TVPiS"

W swoim programie "WTS" na YouTube z nowego gracza na rynku telewizyjnym bezlitośnie zakpił Maciej Orloś.

Mam dobrą wiadomość. Otóż powstaje konkurencja dla Telewizji Republika. Będzie to telewizja pod nazwą wPolsce24 i tam będą nowe gwiazdy, które widzowie TVPiS znali doskonale. To są osoby, które wsławiły się tym niezależnym dziennikarstwem, tym obiektywizmem, tą walką o to, żeby dać prawo głosu różnym stronom sceny politycznej. Oczywiście tutaj ironizuję. Mam nadzieję, że to rozumiecie i to odczytujecie. Są to Michał Adamczyk, Marta Kielczyk i Magdalena Ogórek. Oni stworzą nowe "Wiadomości", nowy serwis informacyjny, który z pewnością będzie realizowany w tym samym duchu, w jakim duchu były realizowane programy informacyjne za czasów TVPiS - mówił Maciej Orłoś w nowym odcinku "WTS".

Bezlitosny Maciej Orłoś

Na pewno będzie prawdziwe dziennikarstwo, dziennikarstwo z prawdziwego zdarzenia, gdzie nie będzie żadnych nagonek, gdzie nie będzie prowadzenia propagandy na rzecz jednej, konkretnej partii politycznej czy ugrupowania politycznego. Będą prowadzone wyważone, w miarę bezstronne dyskusję, z uczestnikami życia politycznego. Jak znamy Magdalenę Ogórek czy Michała Adamczyka, to oni dają gwarancję takiej telewizji - ironizował.

Inna sprawa, że Michał Adamczyk, wydawało mi się, że do tej pory uważał, że jest prezesem Telewizji Polskiej. No to rozumiem, że już przestał tak uważać, skoro dołącza do jakiejś nowej stacji telewizyjnej - dodał.