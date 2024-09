Kasia Cichopek po odejściu z TVP, przeszła do Polsatu. Wraz z Maciejem Kurzajewskim prowadzi w stacji program śniadaniowy oraz reality show "Moja mama i Twój tata".

Kasia Cichopek o programie "Moja mama i twój tata". Jak ocenia show?

To program, w którym bohaterowie przełamują lęk i dają sobie szansę na poznanie swojej drugiej połówki. Ich randki i poczynania z ukrycia obserwują ich dzieci. Jak Katarzyna Cichopek ocenia pierwszy odcinek show, który miała okazję zobaczyć kilka dni temu?

Powiem szczerze, że jestem zachwycona. Rzadko, kiedy zachwycam się projektami, w których biorę udział, bo nie lubię na siebie patrzeć na ekranie a może dlatego się zachwycałam tym odcinkiem, bo w roli głównej występują nasi bohaterowie. Wspaniali ludzie. Ten odcinek jest dynamiczny. Pokazana jest piękna Polska, w roli głównej rodzice i dzieci, oni zbudowali ten odcinek swoimi emocjami, swoim poczuciem humoru. Każdy z nich jest inny- mówi w rozmowie z Dziennik.pl.

Kasia Cichopek miała spięcie z jedną z uczestniczek

Przyznaje, że emocje rzeczywiście brały górę w tym programie.

To, co się działo na planie to były czyste emocje. Czasami byłam piorunochronem. To na mnie te emocje wyładowywali za coś, co się wydarzyło wcześniej albo co się nie wydarzyło a ktoś oczekiwał. Są zamknięci w domu, z obcymi ludźmi. Chcą się poznać, zaprezentować jak najlepiej. To są dorośli dojrzali ludzie, już poukładani w życiu. Trzeba się dopasować albo nie - przyznaje Kasia Cichopek w rozmowie z Dziennik.pl.

Czy był moment, gdy któryś z uczestników ją wkurzył?

Była taka sytuacja. Z jedną z uczestniczek miałam małe spięcie. Potem się okazało, że nie o mnie chodzi, ale o wszystko to, co się działo dookoła. Pierwszy odcinek to taki, gdzie każdy chce wypaść dobrze, bo pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. W kolejnych zobaczymy, jacy oni są naprawdę - zdradza Kasia.

Tak Kasia Cichopek wychowuje dzieci po rozstaniu z mężem

Prezenterka sama jakiś czas temu rozstała się ze swoim mężem Marcinem Hakielem. Obecnie związana jest ze swoim ekranowym partnerem, czyli Maciejem Kurzajewskim. Co jej zdaniem jest ważne w relacjach z dziećmi po rozstaniu rodziców? Kiedy w życiu mamy, czy taty pojawia się nowa miłość?

Ważniejsze od słów są czyny. Ta rozmowa też jest ważna, ale ciepło, otwartość, miłość bezwarunkowa, która mówi: "Moje drzwi zawsze są otwarte". Pamiętaj, że ja się nie zmieniłam, jestem dla ciebie, kocham cię, jeśli chcesz przytul się, ja będę na to czekała - uważa prowadząca show "Moja mama, twój tata". Jej zdaniem nie wolno przerzucać winy i odpowiedzialności za decyzje dorosłych na dzieci.

Bezpieczeństwo w domu, dobry nastrój, uśmiech, serdeczność. To sprawia, że dzieci chcą albo nie chcą przebywać w towarzystwie tego rodzica. Najważniejsze to też szacunek do tej drugiej strony, nieważne, co się wydarzyło, to sprawy dorosłych. Szacunek do drugiej osoby. To najgorsze, co możemy zrobić, jeśli w to rozstanie, emocje między dorosłymi, wciągniemy dzieci - mówi Cichopek.

Z kim w programie "Moja mama, twój tata" było jej łatwiej się porozumieć? Z rodzicami, czy z dziećmi? Czy w show narodzi się miłość? Zobaczcie nasze WIDEO.