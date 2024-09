W poniedziałkowy poranek w "Dzień dobry TVN" zadebiutował Maciej Dowbor, który u boku Sandry Hajduk-Popińskiej poprowadził poranny program. Komentarze widzów nie pozostawiają wątpliwości, że Maciej Dowbor to idealny nabytek dla TVN.

"Dzień dobry TVN" walczy o widzów

By przyciągnąć widzów, którzy mają też do wyboru "Pytanie na śniadanie" i "Halo tu Polsat", TVN postanowił zapraszać do "Dzień dobry TVN" gwiazdy w roli prowadzących. To Piotr Adamczyk, Adam Małysz czy Krzysztof Zalewski. W niedzielę poznaliśmy nazwiska kolejnych gwiazd.

Będą nowe twarze

Nazwisko nowej prowadzącej "Dzień dobry TVN" zdradził Bartek Jędrzejak. Jak się okazuję, będzie nią Anita Włodarczyk. Prezenter wspomniał o tym, gdy oceniał wydania z Adamem Małyszem.

My się z Adamem znamy, kilka razy razem pracowaliśmy. Adam ma świetne poczucie humoru, w lot łapie to, co na planie trzeba robić. Sprawdził się świetnie, a przed nami jeszcze kilka znanych nazwisk, chcemy gwiazdy przybliżyć i pokazać zupełnie z innej strony. Przed nami Piotr Adamczyk, Anita Włodarczyk i jeszcze kilka, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć - powiedział.