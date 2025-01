Robert Janowski po latach nieobecności wrócił do TVP. Od kilku miesięcy ponownie jest gospodarzem programu "Jaka to melodia?". Teraz zasiądzie w fotelu trenera w najnowszej edycji programu "The Voice of Poland".

Reklama

Robert Janowski zaczynał w musicalu "Metro"

Przed laty Robert Janowski zaczynał swoją przygodę z muzyką i show-biznesem występując w musicalu "Metro" Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy. Później nagrywał swoje solowe płyty i występował w filmach oraz serialach. Razem z pierwszą ekipą "Metra" miał również okazję wybrać się do Stanów Zjednoczonych. To tam a dokładnie na Broadwayu wystawiane było "Metro".

Tej propozycji odmówił Robert Janowski

Podczas wizyty promującej "The Voice Senior" w programie "Pytanie na śniadanie" Robert Janowski wyznał, że zawsze chciał zagrać Jima Morrisona. Nigdy mu się to jednak nie udało.

Mam fioła na punkcie "Hair" - filmu, musicalu, wszystkiego, co jest związane z "Hair" - powiedział Janowski. Chwilę później wyznał, że gdy był w USA z "Metrem", podszedł do niego mężczyzna i zapytał, czy chce zagrać główną rolę właśnie w tym musicalu. To marzenie było tuż na wyciągnięcie ręki. Mówię: "Nie". "Dlaczego?" - pytał. "Syn mi się urodził" - opowiadał Janowski.

Tak miało być- dodał. Kiedy Andrzej Piaseczny zapytał, czy syn Roberta o tym wie, ten odpowiedział: "Nie, teraz się dowiedział". Zaznaczył przy tym, że nie żałuje takiego obrotu spraw.

Reklama

Kim jest Makary Janowski?

Syn, o którym wspomniał Robert Janowski, to Makary. Jest owocem pierwszego związku i małżeństwa prezentera z Katarzyną Kalicińską. Makary związał swoją przyszłość z branżą filmową. Pracował m.in. przy serialach "Nad rozlewiskiem", "Żywioły Saszy. Ogień" czy "Komisarz mama". Był związany z Moniką Borzym, ale rozstali się. W 2022 roku Makary ożenił się z Martyną Poros, kostiumografką.