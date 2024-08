"Dzień dobry TVN" w przeciwieństwie do konkurencji zrobił sobie wakacyjną przerwę. W poniedziałek (26 sierpnia) śniadaniówka wróciła na antenę. Wszyscy prowadzący przywitali się spod studia. Do ich grona dołączył Maciej Dowbor.

Maciej Dowbor po 20 latach odszedł z Polsatu

Prezenter po 20 latach odszedł z Polsatu i choć, jak mówił, zamierzał sobie zrobić przerwę, szybko znalazł nową posadę. Macieja Dowbora zobaczymy w duecie z Sandrą Hajduk-Popińską. Do tej pory prowadziła ona program z Anną Senkarą.

Ta zrezygnowała jednak z występów w śniadaniówce. Niebawem rozpocznie zdjęcia do swojego nowego programu, w którym będzie odwiedzać domy sportowców. Gwiazdy stacji przywitały gromkimi brawami swojego nowego redakcyjnego kolegę. Maciej Dowbor zdobył się na kilka szczerych słów.

Takie wyznanie padło z ust nowego prowadzącego "Dzień dobry TVN"

Mam nadzieję, że będę wybijać dobre rytmy. Postaram się swoim rytmem dołączyć do waszego poziomu, do waszej temperatury. Nie mogę się już doczekać. Jestem podekscytowany. Prawdę mówiąc, dzisiaj całą noc nie spałem, tylko czekałem aż wreszcie razem z wami pojawię się tutaj - powiedział.

O tym, że Maciej Dowbor dołączy do grona prowadzących "Dzień dobry TVN" poinformowano podczas Top of The Top Sopot Festival 2024. Prezenter przyznał, że ostatni czas poświęcił na przygotowanie się do nowej roli. Z Sandrą przez ostatnich parę dni cały czas jesteśmy na telefonach. To jest duże wydarzenie w życiu każdego - móc wystąpić w "Dzień dobry TVN" jako prowadzący - nie ukrywam, że było to moim wielkim marzeniem - stwierdził.