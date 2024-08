Festiwal Weselnych Przebojów odbył się w miniony weekend w amfiteatrze nad jeziorem Czos w Mrągowie. Imprezę zorganizowaną przez Polsat prowadzili Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak. Wystąpili m.in. Zenek Martyniuk, Natasza Urbańska, Cleo, zespół Piękni i Młodzi czy Poparzeni Kawą Trzy. Jedną z gwiazd był również zespół Just 5.

Just 5 skrytykowane przez widzów. To się nie spodobało

Grupa powstała w 1997 roku i szybko zdobyła popularność. Just 5 rozpadło się po pięciu latach, ale niedawno grupa reaktywowała się i wróciła na scenę. Jednego z artystów, czyli Bartka Wronę już niebawem będzie można zobaczyć w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Najbardziej znanym hitem Just 5 była piosenka "Kolorowe sny". To właśnie tę piosenkę zaśpiewali w Mrągowie.

Występ zespołu nie przeszedł bez echa. Można powiedzieć, że wywołał burzę. Jednym z zarzutów było to, że Just 5 korzystało z playbacku a nie śpiewało na żywo. "Po co im mikrofony? I tak leci nagranie z lat 90."; Ale niestety playback aż po uszach razi"; "Playback szybciej zaczął grać, jak oni śpiewać" - pisali oburzeni internauci.

Fani bronią zespołu Just 5. To docenili

Byli też tacy, którym występ Just 5 przypadł do gustu. "Wokale są na żywo, każdy to słyszy, występ i przyjęcie publiczności rewelacyjne!"; "Playback nie playback, ale mega przypomnieli mi dzieciństwo"; "Super występ... Brawo!" - komplementowali.