Od pewnego czasu można oglądać czwarty, ostatni sezon serialu "Skazana" na platformie Max. Aleksandra Adamska wciela się w nim po raz kolejny w postać Pati.

Ola Adamska o ostatnim sezonie "Skazanej". Co stanie się z Pati?

Jaka jest jej postać w tym ostatnim sezonie? Czy się zmienia?

Myślę, że te zmiany w Pati zachodzą, ale to nie jest taka zmiana jak w przypadku Kosy, którą gra Marta Malikowska w naszym serialu. Pati czekają przygody i wcale nie takie pozytywne. Wraz z Alicją Mazur i innymi dziewczynami próbują mieć jeden front. Moja postać wychodzi na wolność, tylko jak to w tym serialu bywa nie do końca jej doświadcza a co to oznacza to widzowie się przekonują oglądając serial - mówi Ola Adamska w rozmowie z Dziennik.pl.

Aktorka przyznaje, że podczas kręcenia kolejnych sezonów "Skazanej", ale i serialu "Pati", który pokazuje życie jej bohaterki przed tym, jak trafiła do więzienia, nie zdążyła zatęsknić za swoją postacią. Dodaje, że to ją cieszy, bo dzięki temu, że powstał spin-off "Skazanej", czyli właśnie "Pati" mogła poznać swoją postać przed pójściem do więzienia, pokochać i poznać jej rodzeństwo.

Pati jest spełniona jako postać, jako to moje alter ego. Patrzę na to, co mi się przytrafiło zawodowo z wdzięcznością i miłością- mówi Adamska.

O jakie kolejnej roli marzy Aleksandra Adamska?

Zapytana o to, czy chciałaby zagrać jakąś konkretną rolę, odpowiada, że nie ma tak, że "coś jej się marzy".

Życie jest jak rzeka i pozostaje nam tylko wsiąść do kajaka i płynąć, można popłynąć bardzie w lewo, prawo. Dostałam różne propozycje. Niektóre przyjęłam, niektóre odrzuciłam. Przyglądam się i funkcjonuję na poziomie czucia - mówi.

To wciąż zaskakuje Olę Adamską

Aktorka wyznaje, że nie wie, czy zgodziłaby się ze stwierdzeniem, że "jest na topie".

Nie wiem czy jestem na topie, nie czuję, że moja postać jest kultowa, gdy ktoś tak mówi. Ja wiem, że ona zaistniała. Zaskakuje mnie w dalszym ciągu, że ludzie mnie rozpoznają. Zawsze mnie to zaskakuje - mówi.

Jak teraz dobiera role, które ma zagrać? Czy są takie, które odrzuca? Jak będzie wspominać pracę na planie z Agatą Kuleszą, grającą w "Skazanej" Alicję Mazur? Czy jest skromna? Co oznacza dla niej słowo "pokora"? Gdzie wybiera się na wakacje?

O tym wszystkim Ola Adamska opowiada w rozmowie z Dziennik.pl. Zobaczcie nasze WIDEO.