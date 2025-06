Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2025?

Konkurs Piosenki Eurowizji to jedno z ulubionych wydarzeń fanów muzyki i rozrywki. Dużo popularnością cieszy się też Eurowizja Junior. To konkurs dla młodych wokalistów w wieku od 9 do 14 lat. W tym roku odbędzie się 13 grudnia 2025 roku w Pałacu Olimpijskim w Tbilisi w Gruzji.

Finalistka "The Voice Kids"

W niedzielę 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, poznaliśmy reprezentantkę Polski w konkursie Eurowizja Junior. Jej nazwisko ogłoszono w "Pytaniu na śniadanie". Jak się okazuje, na jaw, że na Eurowizję Junior pojedzie Marianna Kłos, finalistka programu "The Voice Kids".

Co wiemy o Mariannie Kłos?

Marianna Kłos ma 12 lat. Gra na fortepianie i uwielbia teatr. Należy do grupy dziecięcej jednego z warszawskich teatrów muzycznych. Dziewczynka próbuje też sił w dubbingu. Marzy o założeniu własnego teatru dla młodzieży i dzieleniu się swoją muzyką z innymi.

Kto wygrał "The Voice Kids"?

Marianna Kłos zajęła drugie miejsce w finale 8. edycji "The Voice Kids". Program zwyciężyła Zosia Wójcik, która jednak nie spełnia warunków regulaminu Konkursu Eurowizji Junior – 13 grudnia 2025 będzie miała skończone 15 lat. Aby wziąć udział w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior (Junior Eurovision Song Contest), uczestnik musi spełniać wymóg wiekowy określony przez Europejską Unię Nadawców (EBU), tj. mieć od 9 do 14 lat włącznie w dniu finału konkursu.

Sukcesy Polski podczas Eurowizji Junior

Polska odnosiła sukcesy podczas Eurowizji Junior. Młodzi wokaliści występowali w "The Voice Kids". Roksana Węgiel zwyciężyła program, a w 2018 roku zajęła pierwsze miejsce na Eurowizji Junior. Rok później jej sukces powtórzyła Viki Gabor. Ogromnym sukcesem mogła pochwalić się także zwyciężczyni czwartej edycji – Sara James, która w 2021 roku zajęła drugie miejsce. Z "The Voice Kids" na eurowizyjną scenę trafili też: Ala Tracz (2020), Laura Bączkiewicz (2022), Maja Krzyżewska (2023) oraz Dominik Arim (2024).