Złodzieje okradli dom Tomasza Iwana w środę wieczorem14 sierpnia. Piłkarz oglądał wtedy na Stadionie Narodowym w Warszawie mecz Realu Madryt z Atalantą Bergamo. Wszyscy wiedzieli, gdzie jest, bo wrzucał posty do mediów społecznościowych. Jego partnerka spędzała wieczór z przyjaciółkami.

Reklama

Ile stracili Tomasz Iwan i Karolina Woźniak?

Po powrocie do domu para zastała w domu ogromny bałagan. Złodzieje zgarnęli cenne łupy. W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych napisano, że "skradziono najbardziej drogocenne rzeczy, wszystkie zegarki, biżuterię, torebki, sporą gotówkę".

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Jedziemy właśnie na policję wyszczególnić, co konkretnie zginęło… Na razie starty są na 1 200 000 PLN i wciąż czegoś się doszukujemy. Jesteśmy załamani" - powiedziała Jastrząb Post Karolina Woźniak.

Teraz Tomasz Iwan i Karolina Woźniak wystosowali apel w mediach społecznościowych. "Nawiązując do przykrej sytuacji, która nas spotkała, postanowiliśmy udostępnić niektóre z przedmiotów, które nam skradziono i zaapelować o pomoc w odnalezieniu powyższych" - napisali na swoich profilach.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak szukają skradzionych przedmiotów

Para publikuje zdjęcia charakterystycznych przedmiotów, które zniknęły z ich posiadłości, chodzi m.in. o drogie zegarki z grawerem (nr 3 i 17), portfel z inicjałami, walizki i firmowe torebki.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Prośba o pomoc w namierzeniu bandytów, co - jak twierdzi policja - ma największą szansę na powodzenie jedynie poprzez zlokalizowanie skradzionego mienia. Zatem jeśli któraś z powyższych rzeczy rzuci wam się w oczy w komisach, lombardach, OLX, Vinted, etc. prosimy o informację, po tym tropie możemy dotrzeć do sprawców" - napisali Tomasz Iwan i Karolina Woźniak.

Partnerka piłkarza informuje, że z Tomaszem - równolegle do działań policji - "biorą sprawy w swoje ręce" i szukają zaginionych rzeczy również na własną rękę.

OBSERWUJ nas na WhatsApp