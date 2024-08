Program "Szkło kontaktowe" to jeden z bardziej rozpoznawalnych i lubianych przez widzów formatów. dyskusji, jaka toczy się w studio, biorą udział widzowie. Wysyłają sms-y lub dzwonią do studia.

Prezydent Duda tematem rozmów w "Szkle kontaktowym"

Sobotnie wydanie poprowadzili Wojciech Zimiński i Marek Przybylik. Poruszanym tematem było podpisywanie dokumentów przez Andrzeja Dudę. Prowadzący stwierdzili, że prezydentowi wyczerpał się tusz w długopisie, dlatego na tak wielu kartach brakuje jego podpisu.

Zastrajkował pan prezydent i postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc niczego nie podpisuje. Mam taką koncepcję, nie wiem, czy prawdziwą, że pan prezydent miał limit podpisów, powiedzmy 10 tys. podpisów. Ponieważ podpisywał absolutnie wszystko przez poprzednie lata, to po prostu zużył te podpisy - stwierdził Zimiński.

Widzka TVN krytykuje głowę państwa. Mówi o "wstydzie"

Marek Przybylik uznał, że "zatkał mu się długopis". Do studia dodzwoniła się pani Maria ze Złotczewa. Ona także zabrała głos na temat prezydenta. Nie pozostawiła na głowie państwa suchej nitki.

Pozdrowienia dla obu panów, a jeśli chodzi o prezydenta - przez te jego miny i wypowiedzi - jak go słyszę, to wciskam się w fotel, bo wstyd. Czekamy jeszcze rok - może to wszystko się zmieni, bo nie jest to osoba, żeby na nią patrzeć i słuchać- powiedziała widzka.