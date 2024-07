Ze "Szkłem kontaktowym" pożegnała się Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Obydwoje przeszli do TVP Info, gdzie będą przygotowywać i prowadzić nowy program.

"Szkło kontaktowe" ma nowego prowadzącego

Okazuje się, że TVN już znalazł zastępstwo. W poniedziałek (22 lipca) zadebiutował w "Szkle kontaktowym" znany radiowiec. To Marcin Bisiorek. Przez wiele lat związany był z Radiem Eska i Radiem Eska Rock.

W latach 2014-2022 był również dyrektorem programowym radia Muzo.FM. Teraz współpracuje z Radiem 357. Jest tam jednym z prowadzących muzyczną audycję "Mam grać?". W poniedziałkowym "Szkle kontaktowym" z widzami przywitał się Tomasz Sianecki.

Tak przywitał widzów Marcin Bisiorek

Pan dziś po raz pierwszy. Niech pan coś powie o sobie- powiedział do nowego prowadzącego.

Jestem człowiekiem z Radia 357. Zawsze marzyłem, żeby dostać się do tych pięknych pralek (pralki pojawiają się w czołówce programu - przyp. red.), to pomyślałem, że będę przechodził spontanicznie - nie z tragarzami, ale z praniem i wykorzystam tę godzinę na to, żeby z panem porozmawiać i jeszcze coś tutaj wyprać. (...) Będę starał się być lepszy niż polska reprezentacja na Euro - odpowiedział Bisiorek.

Mało, kto wie, że nowy prowadzący zanim wybrał dziennikarstwo, studiował medycynę.

Tak się życie ułożyło - byłem wtedy na studiach lekarskich i powstała wtedy komercyjna radiofonia w Polsce i dostałem pracę w łódzkim radiu Manhattan - a kiedy zakończyłem studia, to był wtedy taki okres, że dla młodych lekarzy nie było wtedy etatów, nie było też rezydentur. Łatwiej było zostać radiowcem niż lekarzem - wyjaśnił.

