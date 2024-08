Straciłam włosy będąc nastolatką. Było to dla mnie coś nowego. Nie wiedziałam, czym jest łysienie plackowate. Diagnozę dostałam bardzo szybko, na pierwszej wizycie u dermatologa. Na początku myślałam, że wezmę leki i wszystko wróci do normy, jednak tak się nie stało, więc to był dla mnie trudny okres - wyznaje influencerka Łysola w Kawce z…

Czym jest alopecja, czyli łysienie plackowate?

Alopecia areata, czyli po polsku łysienie plackowate toforma autoimmunologicznego wypadania włosów. Mimo, iż problem ten jest znany medycynie od dawna, to jego przyczyny nie zostały jeszcze w pełni rozpoznane, co przekłada się na niską skuteczność dostępnych metod leczenia. Zazwyczaj choroba przyjmuje formę "placków" głównie w obszarze głowy. Zdarza się jednak, że włosy wypadają całkowicie. Nie tylko na głowie, ale na całym ciele. Chory nie ma też rzęs, czy brwi.

Według danych organizacji The American Hair Loss Association z 2017 roku, dotyczy 2 proc. światowej populacji. Z roku na rok osób z łysą głową, w tym w dużej mierze kobiet, ale też mężczyzn i dzieci, jest coraz więcej.

Alopecję trzeba umieć zaakceptować

Bywa, że włosy odrastają, ale zdarza się, że nie wracają nigdy. Pozostaje "tylko", a może "aż", nauczyć się z tym żyć.

Przychodzi taki moment, że już nie chcemy walczyć. Godzimy się z tym, że tych włosów już nie będzie. U mnie tak było, stwierdziła, że nie chcę już faszerować się lekami. Wiedziałam, że muszę to sobie jakoś poukładać w głowie żeby tą chorobę zaakceptować - mówi Łysola.

Włosy to symbol piękna i sukcesu. Jak być łysą kobietą w tych czasach?

Jej słowa potwierdza Agata Bura, szefowa Polskiego Stowarzyszenia Alopecji.

Po latach tajemnicy i wmawiania ludziom w pracy, w dalszej rodzinie, w moim otoczeniu, że te włosy które nosze to są moje wyrastające z głowy, powiedziałam słuchajcie ja tak naprawdę czuję się silniejsza, że ja tych włosów nie mam, bo to było trudne i ja to przeżyłam. Ogrom wsparcia dał mi niesamowitego kopa i wiarę, że ten kompleks i ten problem to było w mojej głowie - mówi.

Czy bycie łysą kobietą w czasach, gdy włosy są symbolem piękna i sukcesu jest łatwe? Jak poradzić sobie nie tylko z wścibskimi spojrzeniami i przykrymi komentarzami, ale również a może przede wszystkim swoją żałobą po stracie i emocjami? O tym rozmawiamy w tym odcinku.

Zapraszamy do oglądania Kawki z…