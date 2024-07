Choć nowe władze w TVP rządzą już od kilku dobrych miesięcy, programy stacji wciąż przechodzą zmiany. Po "Pytaniu na śniadanie", przyszedł czas na kolejne formaty. Wiadomo już, że nowe show TVP, czyli program "Cudowne lata" poprowadzi Barbara Kurdej-Szatan a do znanego i popularnego programu "Jaka to melodia?" wróci w roli prowadzącego Robert Janowski.

Reklama

Zmiany w TVP. Nowe jury w "The Voice Senior"

Zmiany nie ominą także wszystkich odsłon "The Voice". Wiadomo już, że w "The Voice od Poland" w roli jurora widzowie ponownie zobaczą Michała Szpaka. Nie obędzie się też bez nowych twarzy w "The Voice Senior".

Tu miejsca Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepanika mają zająć Andrzej Piaseczny i Robert Janowski. Teraz pojawiło się kolejne nazwisko osoby, którą najprawdopodobniej widzowie zobaczą w roli jurora.

Ona dołączy do show TVP. To znana piosenkarka

To znana piosenkarka. Jej przeboje takie jak "Szklana pogoda", czy "Meluzyna" zna wiele pokoleń Polaków. Chodzi rzecz jasna o Małgorzatę Ostrowską. W rozmowie z Plejadą osoba z otoczenia artystki przyznaje, że to nie pierwszy raz, gdy artystka otrzymuje taką propozycję.

Małgosia dostawała już propozycje, ale jak dotąd miała opory. Poza tym nie pozwalały jej obowiązki zawodowe. Tym razem wszystko się zgrało i nie ma żadnych przeszkód, aby zasiadła w fotelu trenera - czytamy. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie czwartym jurorem. Nietrudno domyślić się jednak, że będzie to kobieta.

OBSERWUJ nas na WhatsApp