Już niebawem TVN wyemituje 13. edycję programu "Top Model". Joanna Krupa po raz kolejny zasiądzie w jury programu. Razem z Katarzyną Sokołowską, Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim będzie wybierać tych, którzy pretendują do miana najlepszego modela albo modelki.

Reklama

To Joanna Krupa musi mieć w swojej szafie

W rozmowie z Dziennik.pl modelka zdradziła, co musi mieć w swojej szafie. Co jest jej absolutnym "must have"?

Zawsze ta jedna mała czarna jest potrzebna - mówi. Dodaje, że ma bardzo dużo rzeczy, w których nie chodzi.

Jak nie jestem w pracy to lubię chodzić w dresach na luzie, czy w sukienkach na szelkach, płaskich butach. Na co dzień w pracy ubieram się elegancko, ale myślę, że ta mała czarna to coś, co w szafie trzeba mieć - dodaje Joanna Krupa.

Bez tego jurorka "Top Model" nie wyobraża sobie swojej kosmetyczki

Modelka zdradziła również, co musi znaleźć się w jej kosmetyczce. To nawilżający błyszczyk do ust.

Często mam suche usta. Jak mam make-up to puder, żeby się nie świecić. Do ciała mam z kolei balsam z masłem kokosowym, bo mam suchą skórę. Lubię kremy, które są tłuste i nawilżające - wyjaśnia.

Jaka będzie najnowsza edycja "Top Model"? Na jakie osoby będzie stawiać Joanna Krupa i czy ma już swojego faworyta? Zobaczcie nasze WIDEO.