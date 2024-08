Kolejna edycja "Top Model" przed nami. Joanna Krupa ponownie zasiądzie w niej w fotelu jurora. Jaka będzie ta edycja?

Reklama

Niesamowita. Każdy sezon ma coś w sobie. Uczestnicy dużo robią roboty w każdym sezonie, ale w tym nie będzie im łatwo. Daliśmy im trudne zadania, rzuciliśmy na głęboką wodę i w wielki świat - mówi Joanna Krupa w rozmowie z Dziennik.pl.

Nowa edycja "Top Model" startuje jesienią. Ma już swojego faworyta?

Czy modelka ma już swoich faworytów?Myślę, że tak. Nie raz było tak, że jeden z nas jurorów walczył o uczestnika, ale teraz jest tak, że jesteśmy zgodni. Wybieramy te same osoby - zdradza Joanna. Zapytana o to, co robi na niej największe wrażenie, jeśli chodzi o uczestników, odpowiada, że energia i osobowość.

Trwa ładowanie wpisu

Myślę, że taka pozytywna energia i chęć uczenia się. Niektórzy ludzie nie są może finałowym produktem, ale wiesz, że z tą pracą dadzą sobie radę. Widać, że ci uczestnicy, którzy mają osobowość, walczą o siebie, coś osiągają a ci którzy są tylko ładni, cisi nie. Ci, którzy chcą być w tym świecie, muszą mieć "fire", wiedzieć, że chcą to robić. Niektórzy mówią, że są na castingu, bo chcą podróżować, poznawać ludzi. To nie wystarczy. To nie jest łatwa branża. Na siłę nic się nie da zrobić - tłumaczy Joanna Krupa w rozmowie z Dziennik.pl.

Joanna Krupa ma 4-letnią córkę. Jaka jest mała Asha?

Przyznaje, że wśród uczestników tej edycji jest osoba, która bardzo ją wkurzała i której musiała "dać kopa na panelu". Jest taka jakby była zirytowana, niezadowolona, niemiła. Powiedziała jej, że nie byłam jej fanką, ale widziałam, że robi postępy. Powiedziała, że musi zmienić swoje podejście, bo inaczej klienci nie będą jej akceptować. Po panelu przytuliła mnie i podziękowała za te uwagi- wspomina jurorka "Top Model".

Do Polski na nagrania programu Joanna Krupa nie przyleciała sama. Zabrała ze sobą swoją córkę 4-letnią Ashę-Leigh. Jaka jest dziewczynka?

Reklama

Asha jest niesamowitym dzieckiem, ciepłym, kochanym. mądrym, radosnym. Jest dziewczynką, którą wszystko interesuje, wszystko, by chciała wiedzieć. Lubi śpiewać, kocha tańczyć. Lubi malować, jest otwarta na życie, nowości. Ma swój charakter. Jest zdeterminowana, wie, czego chce. Czasem trochę za bardzo. Jest w takim momencie, że myśli, że wie lepiej. Jest miłością mojego życia - wyznaje w rozmowie z Dziennik.pl Joanna Krupa.

Córka Joanna Krupy mówi po polsku?

Czy mała Asha mówi po polsku? Joanna Krupa wyjaśnia, że jej córka jest nie tylko ciekawa świata, ale też języka, którym mówi jej mama i babcia.

Bardzo dużo mówi po polsku, dużo rozumie. Jak czegoś nie wie to się dopytuje. Mamo, babciu, jak po polsku jest to, czy to. Bardzo ją to kręci, by się uczyć. Kocha tutaj być - mówi Joanna.

OBSERWUJ nas na WhatsApp