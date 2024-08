Maciej Stuhr jest fanem motoryzacji. Aktor kilka lat temu został nawet ambasadorem jednej z marek samochodowych. Właśnie okazało się, że Stuhr podjął ważną decyzję i postanowił sprzedać swoje auto. W poście, który zamieścił na Facebooku, zwrócił się do potencjalnych zainteresowanych jego kabrioletem.

Ogłoszenie Macieja Stuhra

"Zanim wstawię do komisu, może ktoś się skusi na moje cudeńko?" - czytamy w ogłoszeniu Macieja Stuhra. "Cymes nad cymesy! A3 cabrio, rok 2017, przebieg 112 tysięcy, silnik 1.5, benzyna. Stan bardzo dobry. Cena 5-ciocyfrowa. Do tego koła z zimówkami" - zachwala aktor, dodając, że więcej informacji przekaże w wiadomościach prywatnych.

Reakcja kolegó Macieja Stuhra

Post wywołał humorystyczne reakcje kolegów aktora. "Masz czerwony?" - zapytał Ireneusz Grin. "Nie, no, tyle to nie" - dodał Marcin Prokop. Wydaje się, że zainteresowany kupnem był za to Borys Szyc. "Po ile, panie?" - dopytywał Stuhra, na co doczekał się humorystycznej odpowiedzi. "Po taniości" - odpisał aktor.

